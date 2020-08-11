Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575670883.html
Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-12T01:13
камала харрис
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575234886_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d77b62c73f1c086768a81ef697e00386.jpg
https://ria.ru/20200723/1574757655.html
Байден выбрал президента США на 3 года после свой смерти..
15
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575234886_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d77b62c73f1c086768a81ef697e00386.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575234886_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_14f971f404142690f53fd0bb81938130.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575234886_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_a9768c305c59becdaa5d4342a9e93a3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камала харрис, джо байден, сша, в мире

Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

23:20 11.08.2020 (обновлено: 01:13 12.08.2020)
3106
© AP Photo / Erin Schaff/The New York TimesКамала Харрис
Камала Харрис
© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
"Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за "маленького человека" и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах", - написал Байден в Twitter.
Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.
В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.
Также в случае избрания она станет первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком на этом посту.
Джо Байден
23 июля, 03:29
Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
75733321
Обсудить 4
Камала ХаррисДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Байден выбрал президента США на 3 года после свой смерти..
11 августа, 23:24
Андрей Дашков
1410000
Рекомендуем
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Эксперт рассказал, как провал протестов в Белоруссии повлияет на молодежь
В Минске сигналят и стреляют во время протестов
ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске
Президент Дональд Трамп
Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
Протесты в Минске
ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Глава штаба Бабарико выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии
Протесты в Минске
В Минске силовики напали на журналистов русской службы Би-би-си
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
В Германии объяснили, почему российская вакцина пока не поступит в Европу
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова рассказала об "опасности" сожительства без брака
Сахалин
На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Протесты в Минске
Минские заводы опровергли сообщения о забастовках
Кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. Видео местных СМИ
В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Протесты в Минске
В Белоруссии на акциях протеста задержали журналистов
Человеческий глаз
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
Лента новостейМолния