Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента от Демократической партии Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

"Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за "маленького человека" и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах", - написал Байден в Twitter

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.

В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.