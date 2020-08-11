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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575670850.html
ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске
Бойцы ОМОНа закончили разгонять большую толпу протестующих на проспекте Дзержинского в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:43
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Полное фиаско пособников американских террористов.
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Разогнали школоту. На самом деле жесткий ответ ввернет их в реальность. Силовики - это не родители и комп, купленный за их счет...
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142
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
В Минске сигналят и стреляют во время протестов
В Минске сигналят и стреляют во время протестов
2020-08-11T23:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

23:20 11.08.2020 (обновлено: 23:43 11.08.2020)
4874
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы ОМОНа закончили разгонять большую толпу протестующих на проспекте Дзержинского в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, самых активных митингующих задержали. Из этого района отъезжают экипажи скорой помощи и автозаки.
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Оставшиеся сторонники оппозиции пытаются перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.
Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Участники митингов не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.
Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там накануне погиб один митингующий.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Полное фиаско пособников американских террористов.
11 августа, 23:24
MYMake Yellowstone Great Again
8310056
Разогнали школоту. На самом деле жесткий ответ ввернет их в реальность. Силовики - это не родители и комп, купленный за их счет...
11 августа, 23:25
Альберт Р
3210019
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