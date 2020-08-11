ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы ОМОНа закончили разгонять большую толпу протестующих на проспекте Дзержинского в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, самых активных митингующих задержали. Из этого района отъезжают экипажи скорой помощи и автозаки.
Оставшиеся сторонники оппозиции пытаются перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.
Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Участники митингов не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.
Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там накануне погиб один митингующий.
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