ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

Силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, самых активных митингующих задержали. Из этого района отъезжают экипажи скорой помощи и автозаки.

Оставшиеся сторонники оппозиции пытаются перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.

Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там накануне погиб один митингующий.