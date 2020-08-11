Протестующие пытаются перегородить улицу в районе Каменная горка в Минске

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции пытаются перегородить улицу в районе Каменная горка на западе Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Они вытащили на проезжую часть уличные вазоны с цветами и мусорные баки, пытаются парализовать движение. В этот район направляется милицейская спецтехника и автозаки для противодействия митингующим.
10 августа, 18:05Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером в тот же день в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии