Минские заводы опровергли сообщения о забастовках

"Нам некогда останавливаться. У нас нет проблем в производственном коллективе. Администрация всегда решает насущные проблемы своих работников. Коллективный договор мы выполняем полностью. С точки зрения недовольства - таких обращений не было", - заявил он.

Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.