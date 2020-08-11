Минские заводы опровергли сообщения о забастовках

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Руководители Минского маргаринового и Минского электротехнического заводов опровергли данные Telegram-каналов о забастовках, сообщает телеканал "Беларусь 1".
В интервью телеканалу директор Минского маргаринового завода Александр Шатило отметил, что "новость" о забастовке явилась для сотрудников предприятия неожиданностью.
"Нам некогда останавливаться. У нас нет проблем в производственном коллективе. Администрация всегда решает насущные проблемы своих работников. Коллективный договор мы выполняем полностью. С точки зрения недовольства - таких обращений не было", - заявил он.
На Минском электротехническом заводе имени Козлова сказали, что все "находятся на своих рабочих местах", а оборудование не останавливалось.
После начала несанкционированных акций протеста в Белоруссии в социальных сетях появились сообщения, что во многих крупных предприятиях Белоруссии ожидаются рабочие забастовки. В большинстве случаев авторы сообщений ссылались на анонимные источники, администрации предприятий опровергали информацию о якобы готовящихся стачках.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
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