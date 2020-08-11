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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575670299.html
Минские заводы опровергли сообщения о забастовках
Руководители Минского маргаринового и Минского электротехнического заводов опровергли данные Telegram-каналов о забастовках, сообщает телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:54
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575636374.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
У белорусской оппозиции одна "школа" с российской - лгать без оглядки и стыда!
24
Это не оппозиция врёт , а польский телеграм- канал Nexta ( Нехта) , в переводе на русский кто-то или некто .Они несут всю дезу для оппозиции , а та уже эту дезу распространяет среди белорусов. Но видать не только среди белорусов , но эту дезу подхватывают и российские СМИ не проверяя.
14
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669977_0:261:2500:1667_1400x0_80_0_0_2fbe673b2239efa4f8dd32d6b7b1a2f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

Минские заводы опровергли сообщения о забастовках

22:54 11.08.2020
2133
© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Руководители Минского маргаринового и Минского электротехнического заводов опровергли данные Telegram-каналов о забастовках, сообщает телеканал "Беларусь 1".
В интервью телеканалу директор Минского маргаринового завода Александр Шатило отметил, что "новость" о забастовке явилась для сотрудников предприятия неожиданностью.
"Нам некогда останавливаться. У нас нет проблем в производственном коллективе. Администрация всегда решает насущные проблемы своих работников. Коллективный договор мы выполняем полностью. С точки зрения недовольства - таких обращений не было", - заявил он.
На Минском электротехническом заводе имени Козлова сказали, что все "находятся на своих рабочих местах", а оборудование не останавливалось.
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
Вчера, 13:07Протесты в Белоруссии
Видео с "объявившего забастовку" завода в Минске оказалось фейком
После начала несанкционированных акций протеста в Белоруссии в социальных сетях появились сообщения, что во многих крупных предприятиях Белоруссии ожидаются рабочие забастовки. В большинстве случаев авторы сообщений ссылались на анонимные источники, администрации предприятий опровергали информацию о якобы готовящихся стачках.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У белорусской оппозиции одна "школа" с российской - лгать без оглядки и стыда!
11 августа, 23:05
Mitrich Kolobok Kolobok
2100003
Это не оппозиция врёт , а польский телеграм- канал Nexta ( Нехта) , в переводе на русский кто-то или некто .Они несут всю дезу для оппозиции , а та уже эту дезу распространяет среди белорусов. Но видать не только среди белорусов , но эту дезу подхватывают и российские СМИ не проверяя.
11 августа, 23:17
Рома Филл
1300001
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