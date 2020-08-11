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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575670133.html
В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи
Люди в черной камуфляжной одежде и шлемах забирают карты памяти, ломают аппаратуру и срывают бейджи у журналистов, рассказал Sputnik Беларусь фотокорреспондент... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Как можно не поддерживать такого доброго батьку. И дубинкой ударит, и газа даст, и срок навесит.
23
По поводу журналистов это зря конечно. Ну а с другой стороны сейчас не подавит, то получит второй майдан.
21
14
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. Видео местных СМИ
По данным Sputnik Беларусь @sputnikby, к семи фотографам подбежали несколько человек в чёрной форме без опознавательных знаков. По словам фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица, ему разбили камеру. У всех журналистов забрали карты памяти, у двоих сорвали бейджи
2020-08-11T22:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи

22:49 11.08.2020 (обновлено: 23:55 11.08.2020)
3889
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Люди в черной камуфляжной одежде и шлемах забирают карты памяти, ломают аппаратуру и срывают бейджи у журналистов, рассказал Sputnik Беларусь фотокорреспондент Ассошиэйтед Пресс Сергей Гриц.
По его словам, около девяти вечера к сотрудникам прессы, работавшим на склоне возле гостиницы "Орбита", подбежали несколько "космонавтов" без опознавательных знаков.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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"Тремя ударами кулака мне разбили экран камеры. У меня и еще шести коллег отобрали карты памяти", — отметил Гриц.
Фотокор уточнил, что сначала эти люди прогнали протестующих, а затем вернулись, чтобы "разобраться" с журналистами.
По информации Sputnik, на проспекте Дзержинского также повредили оборудование фотографу TUT.BY Вадиму Замировскому. Он считает, что милиции дали указание бить камеры.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.
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За последние несколько дней во время протестов задержали многих сотрудников СМИ, большинство из них уже отпустили. К некоторым применяли физическую силу.
В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски".
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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787204056
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как можно не поддерживать такого доброго батьку. И дубинкой ударит, и газа даст, и срок навесит.
11 августа, 23:13
Aleksei Asdf
1330106
По поводу журналистов это зря конечно. Ну а с другой стороны сейчас не подавит, то получит второй майдан.
11 августа, 23:13
VVladimir.anufriev.84
1200054
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