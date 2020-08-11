В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи

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МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Люди в черной камуфляжной одежде и шлемах забирают карты памяти, ломают аппаратуру и срывают бейджи у журналистов, рассказал Sputnik Беларусь фотокорреспондент Ассошиэйтед Пресс Сергей Гриц. Люди в черной камуфляжной одежде и шлемах забирают карты памяти, ломают аппаратуру и срывают бейджи у журналистов, рассказалфотокорреспондент Ассошиэйтед Пресс Сергей Гриц.

По его словам, около девяти вечера к сотрудникам прессы, работавшим на склоне возле гостиницы "Орбита", подбежали несколько "космонавтов" без опознавательных знаков.

"Тремя ударами кулака мне разбили экран камеры. У меня и еще шести коллег отобрали карты памяти", — отметил Гриц.

Фотокор уточнил, что сначала эти люди прогнали протестующих, а затем вернулись, чтобы "разобраться" с журналистами.

По информации Sputnik, на проспекте Дзержинского также повредили оборудование фотографу TUT.BY Вадиму Замировскому. Он считает, что милиции дали указание бить камеры.

Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государствалидирует с большим отрывом.

За последние несколько дней во время протестов задержали многих сотрудников СМИ, большинство из них уже отпустили. К некоторым применяли физическую силу.

В российском МИД призвали белорусские власти относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий с уважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в республике обращались с сотрудниками российских СМИ "не по-братски".