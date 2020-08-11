Сябитова рассказала об "опасности" сожительства без брака

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся!" Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова предостерегла влюбленных от проживания под "одной крышей" без брака. По мнению свахи, такая форма отношений является способом убежать от обязательств перед партнером. Сценарии, в которых таятся "опасности" для будущего пары, она описала в своем Instagram , сославшись на "многочисленные женские исповеди".

К "опасным" причинам сожительства Сябитова отнесла ситуации, в которых партнер предлагает другому съехаться из-за скуки, одиночества, отсутствия квартиры и финансовой уверенности в завтрашнем дне.

Кроме того, по ее словам, в отношениях может появиться момент, когда человек ждет каких-либо действий от второй половинки и в противном случае угрожает уйти.

Также сваха предостерегла от "практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни": это указывает на то, что партнер на самом деле не уверен в своем выборе и готовности вступить в брак.

По словам Сябитовой, стоит опасаться и сценария, в котором у кого-то есть проблемы с прошлыми официальными отношениями и человек никак не может решиться на развод.

Помимо прочего, сваха считает, что не стоит жить с людьми, ранее разорвавшими брак и желающими "немного отдохнуть от характерной обязаловки".