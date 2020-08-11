Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575670005.html
Сябитова рассказала об "опасности" сожительства без брака
Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова предостерегла влюбленных от проживания под "одной крышей" без брака. По мнению свахи, такая форма отношений... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T23:07
россия
отношения
роза сябитова
женщины
мужчины
семья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_eb515a1df56de1997cde1be6a4761ae4.jpg
https://ria.ru/20200524/1571902026.html
https://ria.ru/20200708/1574034175.html
По-этому её никто за муж не берет 😁
18
То есть проверять отношения на прочность не надо?:) лучше сразу жениться, а потом разводиться?:) бесполезная мадам.
17
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_eb515a1df56de1997cde1be6a4761ae4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:7:2712:2041_1400x0_80_0_0_2f0473b7c1b76d4884387ba85af94281.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_332:0:2380:2048_1400x0_80_0_0_9dda2ed68e8c6b741f00e8bbcb81eb06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, отношения, роза сябитова, женщины, мужчины, семья, общество

Сябитова рассказала об "опасности" сожительства без брака

22:45 11.08.2020 (обновлено: 23:07 11.08.2020)
3715
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Роза Сябитова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова предостерегла влюбленных от проживания под "одной крышей" без брака. По мнению свахи, такая форма отношений является способом убежать от обязательств перед партнером. Сценарии, в которых таятся "опасности" для будущего пары, она описала в своем Instagram, сославшись на "многочисленные женские исповеди".
К "опасным" причинам сожительства Сябитова отнесла ситуации, в которых партнер предлагает другому съехаться из-за скуки, одиночества, отсутствия квартиры и финансовой уверенности в завтрашнем дне.
Юморист Елена Степаненко
24 мая, 03:29Культура
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Кроме того, по ее словам, в отношениях может появиться момент, когда человек ждет каких-либо действий от второй половинки и в противном случае угрожает уйти.
Также сваха предостерегла от "практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни": это указывает на то, что партнер на самом деле не уверен в своем выборе и готовности вступить в брак.
По словам Сябитовой, стоит опасаться и сценария, в котором у кого-то есть проблемы с прошлыми официальными отношениями и человек никак не может решиться на развод.
Помимо прочего, сваха считает, что не стоит жить с людьми, ранее разорвавшими брак и желающими "немного отдохнуть от характерной обязаловки".
Ведущая заканчивает список сценарием, в котором у кого-то из пары нет возможности жить на прошлом месте по ряду причин — пьющие домочадцы, нищета или "доставшие" родители.
Невеста
8 июля, 04:16
Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин
302143577
Обсудить 6
РоссияотношенияРоза СябитоваженщинымужчиныСемьяОбщество
Популярные комментарии
По-этому её никто за муж не берет 😁
11 августа, 23:06
Вячеслав Фоменко
1070001
То есть проверять отношения на прочность не надо?:) лучше сразу жениться, а потом разводиться?:) бесполезная мадам.
11 августа, 23:12
William Kroes
1500002
Рекомендуем
Человеческий глаз
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
Сахалин
На Сахалине нашли огромную тушу загадочного существа
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Ширвиндт устроил ДТП в Валдае
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. Видео местных СМИ
В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи
Осмотр перед выпиской добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19
Запад переживает за "путинских подопытных свинок"
Мужчина едет на велосипеде в Казани
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Протесты в Минске
Третий день столкновений. Онлайн-репортаж
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной
Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
Первая в мире вакцина от коронавируса
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
СМИ раскрыли подробности состояния госпитализированного Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния