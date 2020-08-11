https://ria.ru/20200811/1575670005.html
Сябитова рассказала об "опасности" сожительства без брака
Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова предостерегла влюбленных от проживания под "одной крышей" без брака. По мнению свахи, такая форма отношений... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:45
2020-08-11T23:07
россия
отношения
роза сябитова
женщины
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семья
общество
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https://ria.ru/20200524/1571902026.html
https://ria.ru/20200708/1574034175.html
Вячеслав Фоменко
По-этому её никто за муж не берет 😁
18
William Kroes
То есть проверять отношения на прочность не надо?:) лучше сразу жениться, а потом разводиться?:) бесполезная мадам.
17
6
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РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_eb515a1df56de1997cde1be6a4761ae4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, отношения, роза сябитова, женщины, мужчины, семья, общество
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова
предостерегла влюбленных от проживания под "одной крышей" без брака. По мнению свахи, такая форма отношений является способом убежать от обязательств перед партнером. Сценарии, в которых таятся "опасности" для будущего пары, она описала в своем Instagram
, сославшись на "многочисленные женские исповеди".
К "опасным" причинам сожительства Сябитова отнесла ситуации, в которых партнер предлагает другому съехаться из-за скуки, одиночества, отсутствия квартиры и финансовой уверенности в завтрашнем дне.
Кроме того, по ее словам, в отношениях может появиться момент, когда человек ждет каких-либо действий от второй половинки и в противном случае угрожает уйти.
Также сваха предостерегла от "практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни": это указывает на то, что партнер на самом деле не уверен в своем выборе и готовности вступить в брак.
По словам Сябитовой, стоит опасаться и сценария, в котором у кого-то есть проблемы с прошлыми официальными отношениями и человек никак не может решиться на развод.
Помимо прочего, сваха считает, что не стоит жить с людьми, ранее разорвавшими брак и желающими "немного отдохнуть от характерной обязаловки".
Ведущая заканчивает список сценарием, в котором у кого-то из пары нет возможности жить на прошлом месте по ряду причин — пьющие домочадцы, нищета или "доставшие" родители.