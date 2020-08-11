Столкновения происходят на проспекте Рокоссовского в Минске

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Стычки протестующих и милиции происходят на проспекте Рокоссовского в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На проспекте Рокоссовского в Минске в обе стороны движения стоят машины и сигналят, периодически к обочине дороги из дворов подходят группы молодых людей, у некоторых из них в руках палки и пластиковые бутылки. На дороге стоит спецтехника, периодически из нее и из близлежащих домов выходят группы сотрудников ОМОНа, которые оттесняют людей. Те, завидя их, в основном разбегаются в стороны и прячутся в соседних дворах. Однако некоторые из них пытаются дать отпор сотрудникам милиции, в том числе произошло несколько стычек, во время которых сотрудники милиции применили дубинки, наиболее активных сотрудники милиции задерживают.
Автомобилисты и другие протестующие выкрикивают "Позор!" Кроме того, на проспекте Рокоссовского слышны хлопки.
Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии