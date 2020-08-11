Столкновения происходят на проспекте Рокоссовского в Минске

На проспекте Рокоссовского в Минске в обе стороны движения стоят машины и сигналят, периодически к обочине дороги из дворов подходят группы молодых людей, у некоторых из них в руках палки и пластиковые бутылки. На дороге стоит спецтехника, периодически из нее и из близлежащих домов выходят группы сотрудников ОМОНа, которые оттесняют людей. Те, завидя их, в основном разбегаются в стороны и прячутся в соседних дворах. Однако некоторые из них пытаются дать отпор сотрудникам милиции, в том числе произошло несколько стычек, во время которых сотрудники милиции применили дубинки, наиболее активных сотрудники милиции задерживают.