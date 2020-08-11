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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575669557.html
Глава штаба Бабарико выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии
Соратница в кандидаты в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к властям из-за протестов в стране. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-12T00:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Так не выходите и водометы не нужны!!!!!
74
Не, стойти смирно и ждите, когда в вас прилетит петарда, файшвеер, бутылка с зажигательной смесью или другая какая-то гадость, а то вы нас гоняете и мы не можем в вас попасть, толком, глупее просьбы я не слышал.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575981_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_93d793e340ed729e43c6b50d696b6bbf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, белоруссия, в мире

Глава штаба Бабарико выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии

22:32 11.08.2020 (обновлено: 00:04 12.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Соратница в кандидаты в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к властям из-за протестов в стране.
Она заявила, что официальному Минску нужно услышать волю народа. Колесникова также добавила, что протестами управляют не кукловоды, а сами жители Белоруссии хотят перемен.
Соратница Тихановской призвала "не топить волю людей в воде, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не оглушать дубинками".
По ее словам, на улицы вышли обычные жители, "которые хотят перемен".
"Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены", — сказала колесникова.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Она отметила, что властям Белоруссии стоит понять признать, не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен. Соратница Тихановской заявила, что руководству страны нужно "найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа".
"Мы просим власти услышать белорусов. Белорусы, те, кто в форме, те, кто в гражданском. Берегите себя и окружающих. Наши жизни, здоровье, свобода и безопасность – это самое важное", — сказала Колесникова.
Она добавила, что сейчас важно сосредоточиться на волонтерской помощи пострадавшим. После этого Колесникова объявила минуту молчания в память о погибшем накануне участнике протестов. При этом соратница Тихановской, в отличие от Вероники Цепкало, не обратилась к единому кандидату на выборы от оппозиции и не заявила о ее поддержке.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Обсудить 19
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Так не выходите и водометы не нужны!!!!!
11 августа, 22:34
ooval4000
61200011
Не, стойти смирно и ждите, когда в вас прилетит петарда, файшвеер, бутылка с зажигательной смесью или другая какая-то гадость, а то вы нас гоняете и мы не можем в вас попасть, толком, глупее просьбы я не слышал.
11 августа, 22:39
Владимир Медведев
4515008
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