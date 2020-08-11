Глава штаба Бабарико выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Соратница в кандидаты в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к властям из-за протестов в стране. Соратница в кандидаты в президентыМария Колесникова обратилась к властям из-за протестов в стране.

Она заявила, что официальному Минску нужно услышать волю народа. Колесникова также добавила, что протестами управляют не кукловоды, а сами жители Белоруссии хотят перемен.

Соратница Тихановской призвала "не топить волю людей в воде, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не оглушать дубинками".

По ее словам, на улицы вышли обычные жители, "которые хотят перемен".

"Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены", — сказала колесникова.

Она отметила, что властям Белоруссии стоит понять признать, не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен. Соратница Тихановской заявила, что руководству страны нужно "найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа".

"Мы просим власти услышать белорусов. Белорусы, те, кто в форме, те, кто в гражданском. Берегите себя и окружающих. Наши жизни, здоровье, свобода и безопасность – это самое важное", — сказала Колесникова.

Она добавила, что сейчас важно сосредоточиться на волонтерской помощи пострадавшим. После этого Колесникова объявила минуту молчания в память о погибшем накануне участнике протестов. При этом соратница Тихановской, в отличие от Вероники Цепкало, не обратилась к единому кандидату на выборы от оппозиции и не заявила о ее поддержке.