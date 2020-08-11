ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске

Протесты в Минске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут скрываться протестующие, передает Sputnik Беларусь

Как пишет агентство, в это же время люди пытаются перекрыть движение на проспекте.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, сторонники собрались вдоль всего проспекта. У них в руках национальные флаги. Активисты скандируют, поднимают сжатые кулаки вверх.

При этом водители автомобилей поддерживают их гудками.

Силовики, в свою очередь, стянули в этот район спецтехнику.