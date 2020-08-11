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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575669393.html
ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске
ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут скрываться протестующие, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-12T01:03
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске

22:28 11.08.2020 (обновлено: 01:03 12.08.2020)
26810
© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут скрываться протестующие, передает Sputnik Беларусь.
Как пишет агентство, в это же время люди пытаются перекрыть движение на проспекте.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, сторонники собрались вдоль всего проспекта. У них в руках национальные флаги. Активисты скандируют, поднимают сжатые кулаки вверх.
При этом водители автомобилей поддерживают их гудками.
Силовики, в свою очередь, стянули в этот район спецтехнику.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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