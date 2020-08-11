https://ria.ru/20200811/1575669393.html
ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске
ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут скрываться протестующие, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:28
2020-08-12T01:03
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Будущее Страны
За порчу имущества полицаи будут платить или картофельный пиночет из своего кармана?
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Mitrich Kolobok Kolobok
Протестуны заплатят... За всё заплатят...
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире