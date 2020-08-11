https://ria.ru/20200811/1575669016.html
Милиция применила резиновые пули против протестующих в Минске
ОМОН разгоняет протестующих около ТЦ "Магнит" в Минске резиновыми пулями, сообщили очевидцы агентству Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:18
2020-08-11T22:39
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Guten Abend
Хороший фашист, мёртвый ....
11
Александр Закупин
Да, было, теперь каждый момент обсудить? Это обычная практика.. главное удалось или нет подавить бунт!
10
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минск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире