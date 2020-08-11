Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575669016.html
Милиция применила резиновые пули против протестующих в Минске
ОМОН разгоняет протестующих около ТЦ "Магнит" в Минске резиновыми пулями, сообщили очевидцы агентству Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:39
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669450_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_ace6c4071e9d1dd3867d8ae9314b9119.jpg
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Хороший фашист, мёртвый ....
11
Да, было, теперь каждый момент обсудить? Это обычная практика.. главное удалось или нет подавить бунт!
10
8
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669450_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_ace6c4071e9d1dd3867d8ae9314b9119.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669450_162:0:2385:1667_1400x0_80_0_0_da6bb849f7ea19ef4a9d0805cf6eec75.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669450_440:0:2107:1667_1400x0_80_0_0_f5df188d5dab7c353b1d0f9525ce451a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Милиция применила резиновые пули против протестующих в Минске

22:18 11.08.2020 (обновлено: 22:39 11.08.2020)
4426
© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты в Минске
Протесты в Минске
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ОМОН разгоняет протестующих около ТЦ "Магнит" в Минске резиновыми пулями, сообщили очевидцы агентству Sputnik Беларусь.
По их словам, шеренга из нескольких десятков омоновцев растянулась метров на 200 поперек проспекта Дзержинского. По протестующим открыли огонь резиновыми пулями. Они пытаются скрыться в парке Павлова, прилегающем к проспекту, однако по его периметру уже расставлено большое количество автозаков.
Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа, наиболее крупные из них проходят в Минске. Началом протестов послужили президентские выборы, в которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
1585241241
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хороший фашист, мёртвый ....
11 августа, 22:27
Guten Abend
500132
Да, было, теперь каждый момент обсудить? Это обычная практика.. главное удалось или нет подавить бунт!
11 августа, 22:23
Александр Закупин
500113
Рекомендуем
Протесты в Минске
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Протесты
В Гродно начались задержания
Протесты в Минске
ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске
Протесты в Минске
Третий день столкновений. Онлайн-репортаж
Столкновения в центре Бреста
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
Протесты в Минске
Столкновения происходят на проспекте Рокоссовского в Минске
Ситуация около посольства Белоруссии в Москве
В Москве у посольства Белоруссии проходит акция в поддержку протестующих
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске после президентских выборов
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Войска разгоняют и задерживают протестующих у метро Пушкинская в Минске
Военные начали вытеснять протестующих из центра Минска
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Глава штаба Бабарико выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии
Ситуация на пересечении проспекта Пушкина и Одоевского в Минске. 11 августа 2020
Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске
Протесты в Минске
ОМОН применил резиновые пули на проспекте Дзержинского в Минске
Столкновения в Минске. День второй
Уличные бои с дубинками: вторая ночь протестов
В Минске сигналят и стреляют во время протестов
ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске
Кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. Видео местных СМИ
В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния