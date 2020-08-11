https://ria.ru/20200811/1575668919.html
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Бойцы ОМОНа вступили в столкновения с протестующими в минском парке имени Михаила Павлова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:14
2020-08-11T23:22
протесты в белоруссии
минск
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в мире
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Андрей Дашков
Лукашенко довел народ, когда протест стал не страшнее текущей жизни
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Mitrich Kolobok Kolobok
Дык, чего же ты здесь, а не на протесте?
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы ОМОНа вступили в столкновения с протестующими в минском парке имени Михаила Павлова, передает корреспондент РИА Новости.
Первоначально большая группа сторонников оппозиции собралась около станции метро "Михалово". Силовики начали их разгонять, и жители города по проспекту Дзержинского отступили в соседний парк. Там к митингующим присоединились свежие силы. Начались стычки, идут задержания.
Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь
, ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.
По словам фотокорреспондента Ассошиэйтед Пресс Сергея Грица, люди в черной камуфляжной одежде и шлемах забирают карты памяти, разбивают камеры и срывают бейджи у журналистов.
Ранее также сообщалось, что в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Некоторые участники митинга подошли к станции "Пушкинская", но солдатам внутренних войск удалось их оттеснить.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко
лидирует с большим отрывом.
Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там накануне погиб один митингующий.
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