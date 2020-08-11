В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Бойцы ОМОНа вступили в столкновения с протестующими в минском парке имени Михаила Павлова, передает корреспондент РИА Новости.

Первоначально большая группа сторонников оппозиции собралась около станции метро "Михалово". Силовики начали их разгонять, и жители города по проспекту Дзержинского отступили в соседний парк. Там к митингующим присоединились свежие силы. Начались стычки, идут задержания.

Кроме того, как отмечает Sputnik Беларусь , ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского: там могут скрываться протестующие. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.

По словам фотокорреспондента Ассошиэйтед Пресс Сергея Грица, люди в черной камуфляжной одежде и шлемах забирают карты памяти, разбивают камеры и срывают бейджи у журналистов.

Ранее также сообщалось, что в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Некоторые участники митинга подошли к станции "Пушкинская", но солдатам внутренних войск удалось их оттеснить.

Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.

Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там накануне погиб один митингующий.