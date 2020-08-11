В Гродно начались задержания

"Ездят автозаки и бронированные машины. Людей в центре почти нет. Гродненцы говорят, что им страшно гулять", — говорится в сообщении.

Также ситуация начинается накаляться и в других городах. Так, в Минске военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метро, однако, как отмечал корреспондент РИА Новости, постепенно людей на улицах становится все больше. Туда стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.