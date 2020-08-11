https://ria.ru/20200811/1575668507.html
В Гродно начались задержания
В Гродно начали задерживать участников протестной акции, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:02
2020-08-11T22:41
протесты в белоруссии
минск
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в мире
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Будущее Страны
Если бы народ поддерживал Лукаша, он бы на улицы не выходил.
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Samvel Vazgenovich Gurgenov
Крысу загнали в угол. Она очень опасна в таком положении.
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг — РИА Новости.
В Гродно
начали задерживать участников протестной акции, передает Sputnik Беларусь
.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов остановили четырех журналистов, одного избили.
В центре города перекрыли движение. Здания горисполкома и облисполкома взяли в оцепление.
"Ездят автозаки и бронированные машины. Людей в центре почти нет. Гродненцы говорят, что им страшно гулять", — говорится в сообщении.
Также ситуация начинается накаляться и в других городах. Так, в Минске военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метро, однако, как отмечал корреспондент РИА Новости, постепенно людей на улицах становится все больше. Туда стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
В Бресте начались столкновения
протестующих с бойцами ОМОНа.
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