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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575668507.html
В Гродно начались задержания
В Гродно начали задерживать участников протестной акции, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:41
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
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85
Крысу загнали в угол. Она очень опасна в таком положении.
82
42
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575669280_0:157:2500:1563_1400x0_80_0_0_9d98461ebe6e5f149ab0a03e85410d31.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

В Гродно начались задержания

22:02 11.08.2020 (обновлено: 22:41 11.08.2020)
6818
© REUTERS / AGENCJA GAZETAПротесты
Протесты
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
Протесты
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. В Гродно начали задерживать участников протестной акции, передает Sputnik Беларусь.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов остановили четырех журналистов, одного избили.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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В центре города перекрыли движение. Здания горисполкома и облисполкома взяли в оцепление.
"Ездят автозаки и бронированные машины. Людей в центре почти нет. Гродненцы говорят, что им страшно гулять", — говорится в сообщении.
Также ситуация начинается накаляться и в других городах. Так, в Минске военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метро, однако, как отмечал корреспондент РИА Новости, постепенно людей на улицах становится все больше. Туда стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
В Бресте начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа.
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1278021717
Обсудить 42
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если бы народ поддерживал Лукаша, он бы на улицы не выходил.
11 августа, 22:05
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28000255
Крысу загнали в угол. Она очень опасна в таком положении.
11 августа, 22:05
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
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