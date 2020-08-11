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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575663940.html
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
В центре Бреста начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:18
протесты в белоруссии
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Столкновения в центре Бреста
Столкновения в центре Бреста
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
белоруссия, брест, в мире

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

20:04 11.08.2020 (обновлено: 21:18 11.08.2020)
30028
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В центре Бреста начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа, передает Sputnik Беларусь.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как один из оппозиционеров прыгает на щиты, другой распыляет газ. В ответ силовики применяют дубинки. Пока ни фейерверков, ни светошумовых гранат не видно.
Также ситуация начинается накаляться в Минске. Там военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метро, однако, как отмечал корреспондент РИА Новости, постепенно людей в центре города становится все больше.
Sputnik писал, что в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
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