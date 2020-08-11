В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В центре Бреста начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа, передает В центре Бреста начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа, передает Sputnik Беларусь

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как один из оппозиционеров прыгает на щиты, другой распыляет газ. В ответ силовики применяют дубинки. Пока ни фейерверков, ни светошумовых гранат не видно.

Также ситуация начинается накаляться в Минске. Там военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метро, однако, как отмечал корреспондент РИА Новости, постепенно людей в центре города становится все больше.

Sputnik писал, что в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.