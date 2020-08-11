https://ria.ru/20200811/1575663940.html
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом
В центре Бреста начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:04
2020-08-11T21:18
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Столкновения в центре Бреста
Столкновения в центре Бреста
2020-08-11T20:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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белоруссия, брест, в мире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
В центре Бреста начались столкновения протестующих с бойцами ОМОНа, передает Sputnik Беларусь
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На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как один из оппозиционеров прыгает на щиты, другой распыляет газ. В ответ силовики применяют дубинки. Пока ни фейерверков, ни светошумовых гранат не видно.
Также ситуация начинается накаляться в Минске. Там военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метро, однако, как отмечал корреспондент РИА Новости, постепенно людей в центре города становится все больше.
Sputnik писал, что в центр белорусской столицы уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
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