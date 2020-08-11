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Собянин сравнил успехи московских выпускников на ЕГЭ с прошлогодними
Результаты ЕГЭ в Москве хорошие, несмотря на опасения в связи с коронавирусом, в этом году ЕГЭ по русскому и литературе на 100 баллов сдали почти вдвое больше... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:33
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество

Собянин сравнил успехи московских выпускников на ЕГЭ с прошлогодними

21:33 11.08.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Результаты ЕГЭ в Москве хорошие, несмотря на опасения в связи с коронавирусом, в этом году ЕГЭ по русскому и литературе на 100 баллов сдали почти вдвое больше выпускников в сравнении с прошлым годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Подвели итоги ЕГЭ 2020 года. Коронавирус внес коррективы в подготовку и проведение экзаменов. Но вопреки опасениям, результаты хорошие. По многим предметам даже лучше, чем в прошлом году", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".
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Так, по его словам, 100 баллов по русскому языку получили 1055 человек - почти в два раза больше, чем в 2019 году; 100 баллов по литературе набрали 313 человек, тоже почти в два раза больше, чем в 2019-м.
"Сто баллов по истории, обществознанию и географии получили 92 человека, если сравнивать с прошлым годом - по истории и обществознанию максимальный балл получили на пять человек больше", - отметил Собянин.
Он также отметил, что выпускники чаще, чем в прошлые годы, выбирали ЕГЭ по химии и биологии.
"Мы связываем это с растущей популярностью медицинских специальностей. Ну и, конечно, главное отличие ЕГЭ-2020 - усиленные меры санитарной безопасности. Все справились достойно", - заключил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
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