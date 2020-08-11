Собянин сравнил успехи московских выпускников на ЕГЭ с прошлогодними

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Результаты ЕГЭ в Результаты ЕГЭ в Москве хорошие, несмотря на опасения в связи с коронавирусом, в этом году ЕГЭ по русскому и литературе на 100 баллов сдали почти вдвое больше выпускников в сравнении с прошлым годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"Подвели итоги ЕГЭ 2020 года. Коронавирус внес коррективы в подготовку и проведение экзаменов. Но вопреки опасениям, результаты хорошие. По многим предметам даже лучше, чем в прошлом году", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Так, по его словам, 100 баллов по русскому языку получили 1055 человек - почти в два раза больше, чем в 2019 году; 100 баллов по литературе набрали 313 человек, тоже почти в два раза больше, чем в 2019-м.

"Сто баллов по истории, обществознанию и географии получили 92 человека, если сравнивать с прошлым годом - по истории и обществознанию максимальный балл получили на пять человек больше", - отметил Собянин.

Он также отметил, что выпускники чаще, чем в прошлые годы, выбирали ЕГЭ по химии и биологии.

"Мы связываем это с растущей популярностью медицинских специальностей. Ну и, конечно, главное отличие ЕГЭ-2020 - усиленные меры санитарной безопасности. Все справились достойно", - заключил Собянин.