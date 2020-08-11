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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575666658.html
"Ни свободные, ни справедливые". В ЕС оценили итоги выборов в Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сделанного имени союза. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:57
урсула фон дер ляйен
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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ЕС набирают симпатию среди граждан Беларуси. А Россия вновь поставит на Луку и в конце концов проиграет как на Украине.
24
А на каком участке по выборам он был ОФИЦИАЛЬНЫМ наблюдателем от ЕС? И по каким ФАКТАМ, установленным при его участии, заявил протест?
22
5
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560319_0:225:2841:1823_1400x0_80_0_0_92dd07404d7c82205b9ccea6dcf8c695.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире

"Ни свободные, ни справедливые". В ЕС оценили итоги выборов в Белоруссии

20:53 11.08.2020 (обновлено: 22:57 11.08.2020)
2688
© РИА Новости / Виктор ТолочкоМолодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 11 авг – РИА Новости, Мария Князева. Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сделанного имени союза.
"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - говорится в нем.
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Вчера, 20:17Протесты в Белоруссии
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter поприветствовала заявление Борреля и повторила его оценку итогов выборов в Белоруссии.
"Государственное насилие и подавление свобод и прав недопустимы. ЕС проведет обзор отношений с Белоруссией и примет меры против виновных", - написала она.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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Протесты в БелоруссииУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельЕвросоюзБелоруссияВ мире
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А на каком участке по выборам он был ОФИЦИАЛЬНЫМ наблюдателем от ЕС? И по каким ФАКТАМ, установленным при его участии, заявил протест?
11 августа, 20:58
НЧНиколай Черненко
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