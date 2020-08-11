"Ни свободные, ни справедливые". В ЕС оценили итоги выборов в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 авг – РИА Новости, Мария Князева. Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сделанного имени союза.
"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - говорится в нем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter поприветствовала заявление Борреля и повторила его оценку итогов выборов в Белоруссии.
"Государственное насилие и подавление свобод и прав недопустимы. ЕС проведет обзор отношений с Белоруссией и примет меры против виновных", - написала она.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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