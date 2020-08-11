МИД Белоруссии призвал соседей не спешить с громкими заявлениями

"Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность", - говорится в заявлении, которое распространил МИД.

В ведомстве назвали "абсолютно неприемлемым" то, "как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию". В МИД считают, что "отдельные громкие выводы" на высшем и высоком уровнях основаны на "односторонней информации и откровенной неправде". "В частности, было заявлено о смерти человека, даже без минимальной проверки информации. И даже после того, как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции. А ведь на основании этого уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения", - отметили в МИД.