МИД Белоруссии призвал соседей не спешить с громкими заявлениями

МИНСК, 11 авг - РИА Новости.Белоруссия просит соседние страны не делать громких заявлений о событиях в республике, поскольку это может подогреть нестабильность в обществе, заявила во вторник пресс-служба МИД республики.
"Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность", - говорится в заявлении, которое распространил МИД.
В ведомстве назвали "абсолютно неприемлемым" то, "как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию". В МИД считают, что "отдельные громкие выводы" на высшем и высоком уровнях основаны на "односторонней информации и откровенной неправде". "В частности, было заявлено о смерти человека, даже без минимальной проверки информации. И даже после того, как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции. А ведь на основании этого уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения", - отметили в МИД.
Там также высказали мнение, что, когда "действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии", и априори виноватыми делают власти.
"Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?" - добавили в пресс-службе.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
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