Милиция готовится к ограничению движения в центре Минска

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Белорусская милиция готовится ограничивать движение в центре Белорусская милиция готовится ограничивать движение в центре Минска в преддверии возможных акций протеста, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, на проспекте Независимости в центре города наблюдается повышенное число сотрудников ГАИ и автомобилей ДПС. Пока они находятся на обочине и не регулируют движение транспорта. Кроме того, увеличенное количество экипажей ГАИ патрулирует улицы города, примыкающие к центру.

На подъезде к Октябрьской площади и на ней самой пока стоят в стороне элементы металлического ограждения. Также в районе Октябрьской площади стоит группа сотрудников спецназа, пока без специального обмундирования, их щиты сложены рядом. Спецтехники на самом проспекте Независимости нет, однако транспорт милиции расположен на соседних улицах и во дворах.

На еще одной крупной улице города, проспекте Победителей, наблюдается схожая ситуация, но здесь на обочине припаркованы транспорт для перевозки сотрудников милиции, микроавтобусы для возможных задержанных и автозаки. Рядом с ними стоят сотрудники ОМОНа, есть кинологи и собаки. Сосредоточение спецтранспорта наблюдается в районе стелы "Минск - город-герой", где два дня назад была разогнана акция оппозиции. Ограничений для движения транспорта нет, но на обочине стоят элементы ограждения.

На площади Бангалор, где накануне шли протесты, ситуация спокойная, недалеко ведутся дорожные работы: стоит дорожно-строительная техника, рабочие укладывают тротуарную плитку, которая сложена недалеко в стопке. Такая же спокойная ситуация наблюдается у универсама "Рига", где в понедельник протестующие сооружали баррикады из подручных средств. Сотрудников милиции и ГАИ не видно.