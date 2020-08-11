Врач назвал возможные причины ухудшения здоровья Ефремова

Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Стресс, алкоголь, недосыпание и другие факторы могут спровоцировать инсульт, однако, если речь идет о временном нарушении мозгового кровоснабжения, возможно восстановление организма, сообщил РИА Новости профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов, отвечая на вопрос о том, что могло вызвать ухудшение состояния здоровья актера Стресс, алкоголь, недосыпание и другие факторы могут спровоцировать инсульт, однако, если речь идет о временном нарушении мозгового кровоснабжения, возможно восстановление организма, сообщил РИА Новости профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов, отвечая на вопрос о том, что могло вызвать ухудшение состояния здоровья актера Михаила Ефремова

Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова, попавшего в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу, предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда. Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.

"У инсульта всего две причины, по сути дела: либо закупорка тромба, либо разрыв сосуда. Либо вследствие повышения давления, либо вследствие того, что либо бляшка разорвалась, либо прилетел тромб в сосуд откуда-либо еще, чаще всего из сердца", - сказал Копылов РИА Новости.

Он подтвердил, что стресс, алкоголь и недосыпание могли спровоцировать инсульт.

"Все перечисленное может быть. Это механизм, у которого очень много разных пусковых механизмов", - пояснил эксперт.

По словам Копылова, если речь идет о временном нарушении мозгового кровообращения, в дальнейшем возможно возвращение к норме.

"Насколько мне известно из СМИ, речь идет пока о так называемой транзиторной ишемической атаке, то есть временном нарушении мозгового кровообращения, нестойком. Чаще всего это бывает из-за спазма сосудов в области бляшки. Да, возможно восстановление", - отметил эксперт.