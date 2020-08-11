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Врач назвал возможные причины ухудшения здоровья Ефремова
Стресс, алкоголь, недосыпание и другие факторы могут спровоцировать инсульт, однако, если речь идет о временном нарушении мозгового кровоснабжения, возможно... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:06
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Врач назвал возможные причины ухудшения здоровья Ефремова

18:14 11.08.2020 (обновлено: 19:06 11.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Стресс, алкоголь, недосыпание и другие факторы могут спровоцировать инсульт, однако, если речь идет о временном нарушении мозгового кровоснабжения, возможно восстановление организма, сообщил РИА Новости профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов, отвечая на вопрос о том, что могло вызвать ухудшение состояния здоровья актера Михаила Ефремова.
Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова, попавшего в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу, предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда. Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.

"У инсульта всего две причины, по сути дела: либо закупорка тромба, либо разрыв сосуда. Либо вследствие повышения давления, либо вследствие того, что либо бляшка разорвалась, либо прилетел тромб в сосуд откуда-либо еще, чаще всего из сердца", - сказал Копылов РИА Новости.

Он подтвердил, что стресс, алкоголь и недосыпание могли спровоцировать инсульт.
"Все перечисленное может быть. Это механизм, у которого очень много разных пусковых механизмов", - пояснил эксперт.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
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По словам Копылова, если речь идет о временном нарушении мозгового кровообращения, в дальнейшем возможно возвращение к норме.
"Насколько мне известно из СМИ, речь идет пока о так называемой транзиторной ишемической атаке, то есть временном нарушении мозгового кровообращения, нестойком. Чаще всего это бывает из-за спазма сосудов в области бляшки. Да, возможно восстановление", - отметил эксперт.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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