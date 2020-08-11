Милиция оцепила район в центре Минска

Сейчас автомобильное движение по проспектам Победителей и Машерова в районе продолжаются, однако милиция и ОМОН контролируют все тротуары и скверы вокруг. Они проверяют документы и вещи у всех, кто проходит мимо. У Дворца спорта, расположенного в этом же районе, находится большое количество милицейской спецтехники.