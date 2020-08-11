Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам

Ща начнется... Белорусам будут рассказывать как им лучше жить. Диванные эксперты, записные тролли, клоуны, прочие скакуны... Дайте возможность людям самим во всем разобраться. Это их жизнь, их родина, их будущее.
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Белорусский парламент категорически осуждает попытки дестабилизировать обстановку в республике, говорится в опубликованном Sputnik заявлении.
В Национальном собрании считают, что ангажированные группы целенаправленно пытаются расколоть общество.
"Нельзя допустить, чтобы молодежь <...> стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие", — отмечается в сообщении.
Парламентарии подчеркнули, что абсолютное большинство белорусов поддерживает курс на строительство независимой страны, "ключевым приоритетом которой является человек, его благосостояние и безопасность".
Действия силовиков во время несанкционированных акций авторы заявления назвали адекватными.
"Путь насилия не приемлем для белорусского народа", — говорится в публикации.
Последние пару дней жители Белоруссии выходят на массовые несанкционированные акции. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Ща начнется... Белорусам будут рассказывать как им лучше жить. Диванные эксперты, записные тролли, клоуны, прочие скакуны... Дайте возможность людям самим во всем разобраться. Это их жизнь, их родина, их будущее.
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