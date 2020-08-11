Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам

"Нельзя допустить, чтобы молодежь <...> стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие", — отмечается в сообщении.

Парламентарии подчеркнули, что абсолютное большинство белорусов поддерживает курс на строительство независимой страны, "ключевым приоритетом которой является человек, его благосостояние и безопасность".

Последние пару дней жители Белоруссии выходят на массовые несанкционированные акции. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.