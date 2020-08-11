Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Белорусское госагентство Белорусское госагентство Белта опубликовало видеоролик с мужчинами, задержанными на протестных акциях в Минске . СМИ назвало их "провокаторами" беспорядков.

Двое заявили, что приехали из России.

"Сегодня отдыхал в Минске с другом", — рассказал один их них. Он отметил, что остановился в санатории "Журавушка".

Второй человек также утверждает, что находится в белорусской столице с туристическими целями.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что задержанными оказались два сотрудника "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов. В организации подтвердили РИА Новости эту информацию.

"Сегодня утром при попытке позвонить им на мобильный телефон получили ответ: чужой голос сказал, что у них не все хорошо, они задержаны. Отказались представляться по имени и положили трубку", — рассказала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным результатам лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко , который набрал 80,08 процента голосов. Последние пару дней недовольные итогами выборов жители республики вышли на улицы, для разгона силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.