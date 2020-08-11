https://ria.ru/20200811/1575654950.html
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Белорусское госагентство Белта опубликовало видеоролик с мужчинами, задержанными на протестных акциях в Минске. СМИ назвало их "провокаторами" беспорядков. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:57
2020-08-11T18:15
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Валерий Носуля
россияне, оказавшиеся в Белоруссии, обращайтесь в российские консульства и посольство за консультацией, как безопасно уехать в Россию. вы теперь все заложники лукашенко, независимо от ваших намерений.
263
Будущее Страны
Ну и что теперь будет делать российский МИД? Отдаст наших граждан на съедение Усатому?
153
67
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры задержания предполагаемых провокаторов беспорядка
Белорусское госагентство Белта опубликовало видео четырех предполагаемых провокаторов беспорядков. Двое говорят, что они из России.
2020-08-11T16:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Белорусское госагентство
Белта
опубликовало видеоролик с мужчинами, задержанными на протестных акциях в
Минске
. СМИ назвало их "провокаторами" беспорядков.
Двое заявили, что приехали из России.
"Сегодня отдыхал в Минске с другом", — рассказал один их них. Он отметил, что остановился в санатории "Журавушка".
Второй человек также утверждает, что находится в белорусской столице с туристическими целями.
"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске © AP Photo / Sergei Grits
Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
1
из 15
Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
© AP Photo
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
2
из 15
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
3
из 15
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
4
из 15
В силовиков полетели "коктейли Молотова".
© AP Photo / Sergei Grits
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
5
из 15
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
6
из 15
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
7
из 15
Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".
9
из 15
Протестующих вытеснили во дворы.
© AP Photo / Sergei Grits
За событиями наблюдало большое число людей.
10
из 15
За событиями наблюдало большое число людей.
11
из 15
Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.
12
из 15
Беспорядки завершились поздно ночью.
© AP Photo / Sergei Grits
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
13
из 15
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
14
из 15
Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.
15
из 15
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.
1
из 15
Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
2
из 15
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
3
из 15
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
4
из 15
В силовиков полетели "коктейли Молотова".
5
из 15
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
6
из 15
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
7
из 15
Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".
9
из 15
Протестующих вытеснили во дворы.
10
из 15
За событиями наблюдало большое число людей.
11
из 15
Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.
12
из 15
Беспорядки завершились поздно ночью.
13
из 15
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
14
из 15
Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.
15
из 15
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.
Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что задержанными оказались два сотрудника "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов. В организации подтвердили РИА Новости эту информацию.
"Сегодня утром при попытке позвонить им на мобильный телефон получили ответ: чужой голос сказал, что у них не все хорошо, они задержаны. Отказались представляться по имени и положили трубку", — рассказала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.
В воскресенье в
Белоруссии
прошли президентские выборы. По предварительным результатам лидирует действующий глава государства
Александр Лукашенко
, который набрал 80,08 процента голосов. Последние пару дней недовольные итогами выборов жители республики вышли на улицы, для разгона силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Лукашенко считает, что протестующими управляли из-за границы.