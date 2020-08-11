На Ямале проверят историю с отказом "загорающих" медиков помочь мужчине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг - РИА Новости. Служебное расследование назначено на станции скорой помощи в Ноябрьске (ЯНАО) после жалобы местного жителя в соцсетях на бригаду медиков, якобы загоравших у озера и отказавших ему в медицинской помощи, сообщил РИА Новости главврач медучреждения Виктор Гордиенко.
Публикация появилась во вторник в местном паблике в соцсети "ВКонтакте". Автор заявил, что во время отдыха на озере у него обострился аллергический ринит, было трудно дышать, вскоре он якобы нашел загорающих фельдшеров "скорой" без спецодежды. Однако медики отказали ему в помощи, заявив, что у них не аптека, резюмировал автор публикации.
"Провожу служебное расследование. Пытаюсь связаться с нашим жителем, на контакт не идет", - сказал Гордиенко, отвечая на вопрос, подтвердилась ли эта история.
Мнения местных жителей, обсуждавших публикацию в соцсетях, разделились, при этом часть из них усомнилась в правдоподобности ситуации.
17 июля 2019, 09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному