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На Ямале проверят историю с отказом "загорающих" медиков помочь мужчине
Служебное расследование назначено на станции скорой помощи в Ноябрьске (ЯНАО) после жалобы местного жителя в соцсетях на бригаду медиков, якобы загоравших у... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:57
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ноябрьск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ноябрьск, происшествия

На Ямале проверят историю с отказом "загорающих" медиков помочь мужчине

16:57 11.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг - РИА Новости. Служебное расследование назначено на станции скорой помощи в Ноябрьске (ЯНАО) после жалобы местного жителя в соцсетях на бригаду медиков, якобы загоравших у озера и отказавших ему в медицинской помощи, сообщил РИА Новости главврач медучреждения Виктор Гордиенко.
Публикация появилась во вторник в местном паблике в соцсети "ВКонтакте". Автор заявил, что во время отдыха на озере у него обострился аллергический ринит, было трудно дышать, вскоре он якобы нашел загорающих фельдшеров "скорой" без спецодежды. Однако медики отказали ему в помощи, заявив, что у них не аптека, резюмировал автор публикации.
"Провожу служебное расследование. Пытаюсь связаться с нашим жителем, на контакт не идет", - сказал Гордиенко, отвечая на вопрос, подтвердилась ли эта история.
Мнения местных жителей, обсуждавших публикацию в соцсетях, разделились, при этом часть из них усомнилась в правдоподобности ситуации.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоНоябрьскПроисшествия
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