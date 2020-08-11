https://ria.ru/20200811/1575654798.html
В Армении не рекомендуют покупать турпакеты с неподтвержденными рейсами
Пресс-секретарь министерства экономики Армении Анна Оганян призвала граждан страны не приобретать в условиях введенного из-за коронавируса чрезвычайного... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:01
2020-08-11T17:01
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
воз
кипр
шри-ланка
египет
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156052/19/1560521952_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_419885c30f269bbc4433994b5d22546c.jpg
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
кипр
шри-ланка
египет
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156052/19/1560521952_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_419885c30f269bbc4433994b5d22546c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521952_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_446e32439426f44a28e31179a19b5c14.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156052/19/1560521952_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_56cd57f5eb742bd31fdd90da52b786dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, воз, кипр, шри-ланка, египет, армения
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства экономики Армении Анна Оганян призвала граждан страны не приобретать в условиях введенного из-за коронавируса чрезвычайного положения выездные туристические пакеты с неподтвержденными авиарейсами.
По ее словам, комитет по туризму минэкономики проанализировал нынешние предложения в сфере выездного туризма и указанные там даты. Пресс-секретарь отметила, что до истечения срока режима ЧП нельзя выполнять чартерные рейсы по ряду туристических направлений, в частности, в Египет, Шри-Ланку и на Кипр.
"Следовательно, чтобы избежать дальнейших проблем и неудобств, призываем воздерживаться от приобретения турпакетов с неподтвержденными авиарейсами", – написала Оганян в Facebook.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение. В стране, по данным на вторник, выявлены 40 593 случая заражения, 33 157 пациентов вылечились, 803 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,7 миллиона случаев заражения, свыше 728 тысяч человек скончались.