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В Армении не рекомендуют покупать турпакеты с неподтвержденными рейсами
Пресс-секретарь министерства экономики Армении Анна Оганян призвала граждан страны не приобретать в условиях введенного из-за коронавируса чрезвычайного... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:01
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, воз, кипр, шри-ланка, египет, армения

В Армении не рекомендуют покупать турпакеты с неподтвержденными рейсами

17:01 11.08.2020
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© Depositphotos / Anton IvanovАрхитектурно-монументальный комплекс в Ереване "Каскад"
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване Каскад
© Depositphotos / Anton Ivanov
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства экономики Армении Анна Оганян призвала граждан страны не приобретать в условиях введенного из-за коронавируса чрезвычайного положения выездные туристические пакеты с неподтвержденными авиарейсами.
По ее словам, комитет по туризму минэкономики проанализировал нынешние предложения в сфере выездного туризма и указанные там даты. Пресс-секретарь отметила, что до истечения срока режима ЧП нельзя выполнять чартерные рейсы по ряду туристических направлений, в частности, в Египет, Шри-Ланку и на Кипр.
"Следовательно, чтобы избежать дальнейших проблем и неудобств, призываем воздерживаться от приобретения турпакетов с неподтвержденными авиарейсами", – написала Оганян в Facebook.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение. В стране, по данным на вторник, выявлены 40 593 случая заражения, 33 157 пациентов вылечились, 803 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,7 миллиона случаев заражения, свыше 728 тысяч человек скончались.
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