В Армении не рекомендуют покупать турпакеты с неподтвержденными рейсами

ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства экономики Армении Анна Оганян призвала граждан страны не приобретать в условиях введенного из-за коронавируса чрезвычайного положения выездные туристические пакеты с неподтвержденными авиарейсами.

По ее словам, комитет по туризму минэкономики проанализировал нынешние предложения в сфере выездного туризма и указанные там даты. Пресс-секретарь отметила, что до истечения срока режима ЧП нельзя выполнять чартерные рейсы по ряду туристических направлений, в частности, в Египет, Шри-Ланку и на Кипр.

"Следовательно, чтобы избежать дальнейших проблем и неудобств, призываем воздерживаться от приобретения турпакетов с неподтвержденными авиарейсами", – написала Оганян в Facebook.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение. В стране, по данным на вторник, выявлены 40 593 случая заражения, 33 157 пациентов вылечились, 803 скончались.