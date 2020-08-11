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Иркутская область
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Рекультивация промплощадки "Усольехимпрома" пройдет в рамках нацпроекта
Мероприятия по рекультивации промышленной площадки комбината "Усольехимпром" будут проходить в рамках национального проекта "Экология", сообщает правительство... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:45
иркутская область
новости - экология
игорь кобзев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - экология, игорь кобзев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иркутская область, усолье-сибирское, общество

Рекультивация промплощадки "Усольехимпрома" пройдет в рамках нацпроекта

16:45 11.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводственные корпуса бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском
Производственные корпуса бывшего химического комбината Усольехимпром в Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Мероприятия по рекультивации промышленной площадки комбината "Усольехимпром" будут проходить в рамках национального проекта "Экология", сообщает правительство Приангарья со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
В городе Усолье-Сибирское состоялось первое заседание оперативного штаба по решению вопросов ликвидации накопленного вреда на территории комбината "Усольехимпром". В его работе приняли участие представители госкорпорации "Росатом", ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО), Минобороны, МЧС и Росприроднадзора. На заседании был сформирован план на ближайшие три месяца и определены приоритетные задачи.
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское
7 августа, 09:13
Мэр Усолья-Сибирского рассказал, чем опасна загрязненная территория
"Мероприятия по рекультивации промплощадки "Усольехимпрома" будут проходить в рамках национального проекта "Экология", - сказал на совещании Кобзев. В настоящее время на промплощадке действуют 16 предприятий, три из которых выполняют гособоронзаказ. Они продолжат работу на территории бывшего химкомбината. Остальные будут переносить, затраты собственникам компенсируют.
Промплощадку "Усольехимпрома" обследовали, взяты 164 пробы, проработаны мероприятия по перемещению токсичных химикатов, составлен перечень первоочередных мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов, которые реализуют в 2020-2021 годах.
Речь идет о ликвидации цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории, приведении в безопасное состояние емкостей, содержащих отходы первого и второго классов, консервации скважин рассолопромысла, локализации подземной нефтяной линзы, образовавшейся в 30 метрах от реки Ангары. В ходе заседания был утвержден состав единого штаба, рассмотрены предложения "Росатома" и "Федерального экологического оператора".
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.
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Иркутская областьНовости - ЭкологияИгорь КобзевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Иркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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