Рекультивация промплощадки "Усольехимпрома" пройдет в рамках нацпроекта

ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Мероприятия по рекультивации промышленной площадки комбината "Усольехимпром" будут проходить в рамках национального проекта "Экология", сообщает правительство Приангарья со ссылкой на врио губернатора региона Мероприятия по рекультивации промышленной площадки комбината "Усольехимпром" будут проходить в рамках национального проекта "Экология", сообщает правительство Приангарья со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева

В городе Усолье-Сибирское состоялось первое заседание оперативного штаба по решению вопросов ликвидации накопленного вреда на территории комбината "Усольехимпром". В его работе приняли участие представители госкорпорации " Росатом ", ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО), Минобороны, МЧС Росприроднадзора . На заседании был сформирован план на ближайшие три месяца и определены приоритетные задачи.

"Мероприятия по рекультивации промплощадки "Усольехимпрома" будут проходить в рамках национального проекта "Экология", - сказал на совещании Кобзев. В настоящее время на промплощадке действуют 16 предприятий, три из которых выполняют гособоронзаказ. Они продолжат работу на территории бывшего химкомбината. Остальные будут переносить, затраты собственникам компенсируют.

Промплощадку "Усольехимпрома" обследовали, взяты 164 пробы, проработаны мероприятия по перемещению токсичных химикатов, составлен перечень первоочередных мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов, которые реализуют в 2020-2021 годах.

Речь идет о ликвидации цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории, приведении в безопасное состояние емкостей, содержащих отходы первого и второго классов, консервации скважин рассолопромысла, локализации подземной нефтяной линзы, образовавшейся в 30 метрах от реки Ангары. В ходе заседания был утвержден состав единого штаба, рассмотрены предложения "Росатома" и "Федерального экологического оператора".