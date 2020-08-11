Цепкало уверен, что протесты в Белоруссии продолжатся

"Будем сейчас смотреть на развитие ситуации. Днем там все-таки пока доминирует власть, а вечером нет. Все зависит от того, как этот протест будет продолжаться, насколько мы его сможем координировать и насколько мы будем сейчас организовывать в том числе международный аспект", - добавил политик.

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Он отметил, что протестующим очень помогла бы международная поддержка. "Потому как непризнание Лукашенко и вообще любая международная поддержка для нас – белорусов - имеет очень большое значение. Белорусы понимают, что они не одни, что с ними солидаризируются другие люди, народы, правительства, и это как бы воодушевляет, придает силы", - сказал он.