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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575652319.html
Цепкало уверен, что протесты в Белоруссии продолжатся
Уличные протесты в Белоруссии продолжатся, уверен экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:43
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575651137.html
На фотах с протестов одни пацаны призывного возраста. Вязать прям там и в армию, на перевоспитание. Пару марш бросков с полной нагрузкой и вся дурь либеральная тут же куда то исчезнет..
25
2
минск
белоруссия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575644586_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_3d8cf5dc21f6f69c675e4692d0e22aa7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Цепкало уверен, что протесты в Белоруссии продолжатся

16:28 11.08.2020 (обновлено: 17:43 11.08.2020)
1392
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске после президентских выборов
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уличные протесты в Белоруссии продолжатся, уверен экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.
Конечно, протесты продолжатся", - сказал Цепкало РИА Новости во вторник.
"Будем сейчас смотреть на развитие ситуации. Днем там все-таки пока доминирует власть, а вечером нет. Все зависит от того, как этот протест будет продолжаться, насколько мы его сможем координировать и насколько мы будем сейчас организовывать в том числе международный аспект", - добавил политик.
"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
© AP Photo

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

Сотрудники правоохранительных органов проходят мимо здания с надписью Лукашенко уходи! во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AP Photo / Sergei Grits

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Раненный мужчина после столкновений с полицией на протесте в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Там же звучали выстрелы.

Сотрудник правоохранительных органов с протестующими женщинами во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующих вытеснили во дворы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

За событиями наблюдало большое число людей.

Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

Люди на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь, 11 августа 2020
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беспорядки завершились поздно ночью.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
Он отметил, что протестующим очень помогла бы международная поддержка. "Потому как непризнание Лукашенко и вообще любая международная поддержка для нас – белорусов - имеет очень большое значение. Белорусы понимают, что они не одни, что с ними солидаризируются другие люди, народы, правительства, и это как бы воодушевляет, придает силы", - сказал он.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. На втором месте Светлана Тихановская с 10,09%.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. В понедельник протесты в разных городах Белоруссии продолжились.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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На фотах с протестов одни пацаны призывного возраста. Вязать прям там и в армию, на перевоспитание. Пару марш бросков с полной нагрузкой и вся дурь либеральная тут же куда то исчезнет..
11 августа, 16:36
Игорь Михайлов
1800007
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