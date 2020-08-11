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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Цепкало уверен, что белорусские власти не пойдут на пересчет голосов
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало уверен, что власти республики не пойдут на пересчет голосов на выборах. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:45
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
мвд белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Цепкало уверен, что белорусские власти не пойдут на пересчет голосов

16:18 11.08.2020 (обновлено: 17:45 11.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало уверен, что власти республики не пойдут на пересчет голосов на выборах.
"Нет, конечно. Там не то что неточно подсчитали. Там, во-первых, чудовищная подделка. Если нормально пересчитать, то результат будет не 80% за Лукашенко и 10% за Тихановскую, а зеркально наоборот", - заявил Цепкало РИА Новости.
"Что, они пойдут на это? Конечно же, нет. Они не пойдут на то, чтобы документально это зафиксировать. Объем подлога составляет не 10%, не 20%, а подлог составляет 70%", - добавил он.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. На втором месте Светлана Тихановская с 10,09%.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. В понедельник протесты в разных городах Белоруссии продолжились.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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