Цепкало уверен, что белорусские власти не пойдут на пересчет голосов

"Нет, конечно. Там не то что неточно подсчитали. Там, во-первых, чудовищная подделка. Если нормально пересчитать, то результат будет не 80% за Лукашенко и 10% за Тихановскую, а зеркально наоборот", - заявил Цепкало РИА Новости.

"Что, они пойдут на это? Конечно же, нет. Они не пойдут на то, чтобы документально это зафиксировать. Объем подлога составляет не 10%, не 20%, а подлог составляет 70%", - добавил он.