В ООН озабочены ситуацией вокруг протестов в Белоруссии

ЖЕНЕВА, 11 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озабочено ситуацией вокруг протестов в Белоруссии, призывает власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова и мирных собраний, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
"Мы, конечно же, следим за ситуацией в Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены известием о том, что во время столкновений погиб один протестующий, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих. Как мы неоднократно призывали, власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирных собраний и объединений. Кроме того, любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам необходимости и соразмерности", - сказала она.
По словам Троссел, у УВКПЧ ООН вызывают озабоченность "сообщения об использовании резиновых пуль, водометов и электрошоковых гранат против мирных демонстрантов".
"Серьезные ограничения на доступ к интернету, которые продолжаются уже три дня, также вызывают озабоченность, поскольку они привели к неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе средств массовой информации", - добавила она.
Представитель УВКПЧ ООН подчеркнула, что Управление присоединяется к призыву генерального секретаря ООН относительно важности того, "чтобы белорусские граждане могли мирно осуществлять свои права в соответствии с законом и чтобы все соответствующие стороны избегали действий, которые могут еще больше обострить напряженность, и подходили к решению вопросов в духе диалога".
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