В ООН озабочены ситуацией вокруг протестов в Белоруссии

ЖЕНЕВА, 11 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озабочено ситуацией вокруг протестов в Белоруссии , призывает власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова и мирных собраний, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

"Мы, конечно же, следим за ситуацией в Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены известием о том, что во время столкновений погиб один протестующий, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих. Как мы неоднократно призывали, власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирных собраний и объединений. Кроме того, любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам необходимости и соразмерности", - сказала она.

По словам Троссел, у УВКПЧ ООН вызывают озабоченность "сообщения об использовании резиновых пуль, водометов и электрошоковых гранат против мирных демонстрантов".

"Серьезные ограничения на доступ к интернету, которые продолжаются уже три дня, также вызывают озабоченность, поскольку они привели к неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе средств массовой информации", - добавила она.