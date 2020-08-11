Создатели хита "Despacito" выиграли суд по авторским правам

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Окружной суд Флориды в США отклонил иск музыканта Ньютона Кортеса, поданный к создателям хита "Despacito" Луису Фонси, Дэдди Янки, Эрике Эндер и Universal Music Group с обвинением в нарушении авторских прав, Окружной суд Флориды в США отклонил иск музыканта Ньютона Кортеса, поданный к создателям хита "Despacito" Луису Фонси, Дэдди Янки, Эрике Эндер и Universal Music Group с обвинением в нарушении авторских прав, сообщает Billboard.

"Секретарю поручено закрыть это дело", — говорится в решении судьи Кэтлин Уильямс со ссылкой на жалобу, поданную Кортесом 8 июля 2019 года.

В иске недовольный музыкант утверждал, что текст песни "Despacito", вышедшей в 2017-м году, похож на его работу 2006-го года с таким же названием. Среди других факторов, он указал на то, что в треке использованы некоторые аналогичные слова и короткие фразы.

Ньютон Кортес требовал 20 процентов гонорара, полученного командой Фонси, а также 50 тысяч долларов "в качестве компенсации за незаконное использование его работы" и 150 тысяч долларов за моральный ущерб.

Вскоре после иска Янки, Фонси, Эндер и компания Universal подали ходатайство о том, чтобы его отклонили. В конце концов судья согласилась с их требованием, поскольку экспертиза не выявила значительного сходства между двумя произведениями.