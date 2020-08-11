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Создатели хита "Despacito" выиграли суд по авторским правам
Окружной суд Флориды в США отклонил иск музыканта Ньютона Кортеса, поданный к создателям хита "Despacito" Луису Фонси, Дэдди Янки, Эрике Эндер и Universal Music РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T18:41
2020-08-11T18:41
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шоу-бизнес, луис фонси, музыка, новости культуры, youtube, сша
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Окружной суд Флориды в США отклонил иск музыканта Ньютона Кортеса, поданный к создателям хита "Despacito" Луису Фонси, Дэдди Янки, Эрике Эндер и Universal Music Group с обвинением в нарушении авторских прав, сообщает
Billboard.
"Секретарю поручено закрыть это дело", — говорится в решении судьи Кэтлин Уильямс со ссылкой на жалобу, поданную Кортесом 8 июля 2019 года.
В иске недовольный музыкант утверждал, что текст песни "Despacito", вышедшей в 2017-м году, похож на его работу 2006-го года с таким же названием. Среди других факторов, он указал на то, что в треке использованы некоторые аналогичные слова и короткие фразы.
Ньютон Кортес требовал 20 процентов гонорара, полученного командой Фонси, а также 50 тысяч долларов "в качестве компенсации за незаконное использование его работы" и 150 тысяч долларов за моральный ущерб.
Вскоре после иска Янки, Фонси, Эндер и компания Universal подали ходатайство о том, чтобы его отклонили. В конце концов судья согласилась с их требованием, поскольку экспертиза не выявила значительного сходства между двумя произведениями.
Песня "Despacito" в исполнении Луиса Фонси и Дэдди Янки стала одним из величайших хитов, а клип на нее — самым просматриваемым видео на YouTube в истории. За три года его посмотрели почти семь миллиардов раз.