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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил Дуэйн Джонсон, заработавший за год больше 87,5 миллиона долларов, сообщает Forbes. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T20:34
культура
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марк уолберг
вин дизель (марк синклер винсент)
бен аффлек
forbes
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149835/48/1498354822_0:66:3000:1754_1400x0_80_0_0_51a827bb153abc8b1a0eae268c62d363.jpg
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РИА Новости
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353
60
netflix, марк уолберг, вин дизель (марк синклер винсент), бен аффлек, forbes, общество

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров

16:05 11.08.2020 (обновлено: 20:34 11.08.2020)
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© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Дуэйн Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил Дуэйн Джонсон, заработавший за год больше 87,5 миллиона долларов, сообщает Forbes.
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год, десять участников которого заработали в общей сложности 545,5 миллиона долларов. В частности, подчеркивается усиливающееся влияние стриминговых сервисов — больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.
"Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с 87,5 миллиона долларов доходов. Он получил от Netflix 23,5 миллиона долларов за роль в готовящемся к выходу фильме "Красное уведомление" и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour", — говорится в сообщении.
На втором месте оказался Райан Рейнольдс, заработавший 71,5 миллиона долларов. Он также снялся в "Красном уведомлении": как и другая картина от Netflix "Призрачная шестерка", этот фильм принес актеру 20 миллионов долларов. Третью строчку занял Марк Уолберг с 58 миллионами долларов доходов — фильм "Правосудие Спенсера" с его участием стал третьим по количеству просмотров среди картин производства Netflix.
"Список в основном состоит из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек (четвертое место, 55 миллионов долларов) и Вин Дизель (пятое место, 54 миллиона долларов). Попал в рейтинг и индийский актер Акшай Кумар, заработавший 48,5 миллиона долларов. Единственная в списке звезда Болливуда заработала большую часть денег на рекламе всего: "от мультивитаминов до туалетных очистителей", — добавляется в сообщении.
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КультураNetflixМарк УолбергВин Дизель (Марк Синклер Винсент)Бен АффлекForbesОбщество
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