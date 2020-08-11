Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров

"Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с 87,5 миллиона долларов доходов. Он получил от Netflix 23,5 миллиона долларов за роль в готовящемся к выходу фильме "Красное уведомление" и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour", — говорится в сообщении.