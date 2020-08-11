https://ria.ru/20200811/1575648258.html
В России 97% школ перешли на "дистанционку" в последней четверти
Девяносто семь процентов школ и 99% колледжей перешли на дистанционное обучение в последней четверти учебного года, следует из презентации замминистра... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:39
2020-08-11T16:05
социальный навигатор
сн_образование
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктор басюк
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648096_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_426c88db975f0573f3ec83d696a1d827.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648096_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_426c88db975f0573f3ec83d696a1d827.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648096_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7842fbfc88822a355cf10c6d156d5093.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648096_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_f7b39e45066a8e0be6a4a3c051be0d4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор басюк, образование - общество