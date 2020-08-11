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В России 97% школ перешли на "дистанционку" в последней четверти
Девяносто семь процентов школ и 99% колледжей перешли на дистанционное обучение в последней четверти учебного года, следует из презентации замминистра... РИА Новости, 11.08.2020
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В России 97% школ перешли на "дистанционку" в последней четверти

15:39 11.08.2020 (обновлено: 16:05 11.08.2020)
96
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Девяносто семь процентов школ и 99% колледжей перешли на дистанционное обучение в последней четверти учебного года, следует из презентации замминистра просвещения Виктора Басюка.
Согласно презентации, представленной замминистра на форуме "Здоровье нации – основа процветания России", в последней четверти прошедшего учебного года дистанционная форма была организована в более чем 97% школ, 99% колледжей, 91% организаций дополнительного образования. В субъекты страны были направлены методические рекомендации по организации обучения в условиях пандемии.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиа партнёром форума.
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