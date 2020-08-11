В России 97% школ перешли на "дистанционку" в последней четверти

Согласно презентации, представленной замминистра на форуме "Здоровье нации – основа процветания России", в последней четверти прошедшего учебного года дистанционная форма была организована в более чем 97% школ, 99% колледжей, 91% организаций дополнительного образования. В субъекты страны были направлены методические рекомендации по организации обучения в условиях пандемии.