Соратница Тихановской не знает о прямых угрозах в ее адрес

"Лично мне эта информация неизвестна", - сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник в Минске, отвечая на вопрос, поступали ли угрозы в адрес Тихановской и ее семьи.

По словам Колесниковой, "очень часто бывает, что некие манипуляции, информация поступает в мессенджерах,.... что кто-то там в опасности". "Эту информацию получаем все мы, не только Светлана, на протяжении трех месяцев. Прямой информации об угрозах конкретно Светлане у меня нет", - добавила Колесникова.