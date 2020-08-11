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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575647765.html
Соратница Тихановской не знает о прямых угрозах в ее адрес
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не располагает информацией о поступавших в адрес кандидата... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:34
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Соратница Тихановской не знает о прямых угрозах в ее адрес

15:34 11.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникована на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникована на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не располагает информацией о поступавших в адрес кандидата угрозах.
"Лично мне эта информация неизвестна", - сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник в Минске, отвечая на вопрос, поступали ли угрозы в адрес Тихановской и ее семьи.
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По словам Колесниковой, "очень часто бывает, что некие манипуляции, информация поступает в мессенджерах,.... что кто-то там в опасности". "Эту информацию получаем все мы, не только Светлана, на протяжении трех месяцев. Прямой информации об угрозах конкретно Светлане у меня нет", - добавила Колесникова.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
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