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В России выросло число обращений за наркологической помощью
Число обращений за наркологической помощью выросло после ослабления карантина, заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:34
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
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здоровье - общество
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353
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, евгений брюн

В России выросло число обращений за наркологической помощью

15:34 11.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число обращений за наркологической помощью выросло после ослабления карантина, заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
Он рассказал, что примерно полтора месяца назад ему позвонил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр сказал, что в стране растет смертность людей в работоспособном возрасте. По словам Брюна, это больные, стоящие у них на учете.
"После того, как меры карантина были ослаблены, количество обращений за наркологической помощью возросло, и те больные, которые к нам поступают, они в более тяжелом состоянии находятся, нежели тот поток больных, которые были до карантина", - сказал Брюн на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоЕвгений Брюн
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