В России выросло число обращений за наркологической помощью

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число обращений за наркологической помощью выросло после ослабления карантина, заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
Он рассказал, что примерно полтора месяца назад ему позвонил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр сказал, что в стране растет смертность людей в работоспособном возрасте. По словам Брюна, это больные, стоящие у них на учете.
"После того, как меры карантина были ослаблены, количество обращений за наркологической помощью возросло, и те больные, которые к нам поступают, они в более тяжелом состоянии находятся, нежели тот поток больных, которые были до карантина", - сказал Брюн на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф