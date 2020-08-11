В России выросло число обращений за наркологической помощью

"После того, как меры карантина были ослаблены, количество обращений за наркологической помощью возросло, и те больные, которые к нам поступают, они в более тяжелом состоянии находятся, нежели тот поток больных, которые были до карантина", - сказал Брюн на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".