В России отметили рост уровня смертности

"По собранным данным, в мае умерли почти 173 тысячи человек, это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах. Наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первые столкнулись с коронавирусом", - сказал Малков в интервью телеканалу "Россия 1".