В России отметили рост уровня смертности

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смертность в РФ в мае выросла на 11,9% в годовом выражении и составила почти 173 тысячи человек, рост показателя отмечен в 55 регионах страны, сообщил глава Росстата Павел Малков.
"По собранным данным, в мае умерли почти 173 тысячи человек, это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах. Наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первые столкнулись с коронавирусом", - сказал Малков в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом, по его словам, в мае на свет появилось почти 110 тысяч младенцев.
"Рождаемость выросла в 12 регионах. Самый большой прирост - в Московской области и в Чеченской республике. В ряде других регионов рождаемость, к сожалению, снизилась", - добавил глава Росстата.
Малков отметил, что после завершения всех карантинных мер появятся дополнительные данные, когда вся информация полностью поступит в ЗАГСы.