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В России отметили рост уровня смертности
Смертность в РФ в мае выросла на 11,9% в годовом выражении и составила почти 173 тысячи человек, рост показателя отмечен в 55 регионах страны, сообщил глава... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:48
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), московская область (подмосковье), общество

В России отметили рост уровня смертности

17:48 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКладбище
Кладбище
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Кладбище. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смертность в РФ в мае выросла на 11,9% в годовом выражении и составила почти 173 тысячи человек, рост показателя отмечен в 55 регионах страны, сообщил глава Росстата Павел Малков.

"По собранным данным, в мае умерли почти 173 тысячи человек, это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах. Наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первые столкнулись с коронавирусом", - сказал Малков в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом, по его словам, в мае на свет появилось почти 110 тысяч младенцев.
"Рождаемость выросла в 12 регионах. Самый большой прирост - в Московской области и в Чеченской республике. В ряде других регионов рождаемость, к сожалению, снизилась", - добавил глава Росстата.
Малков отметил, что после завершения всех карантинных мер появятся дополнительные данные, когда вся информация полностью поступит в ЗАГСы.
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Павел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Московская область (Подмосковье)Общество
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