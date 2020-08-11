https://ria.ru/20200811/1575647586.html
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:32
2020-08-11T15:55
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200811/1575646642.html
Natalia Bikowa
Не хотелось бы быть ни на стороне Ефремова, ни на стороне родственников погибшего в аварии, а хотелось бы закрыть чудо автопрома, которое оказалось слабее яичной скорлупы под ударом другой автомобильной техники, из которой даже не поцарапанный вышел Ефремов. Не судите меня строго. Должен же быть критерий безопасности транспорта, рассчитанный на такой аварийный исход.
847
Ваня Петров
Резко бросил
541
378
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ефремов, москва, происшествия