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https://ria.ru/20200811/1575647586.html
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:55
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_b182912ef30d1e87e91e79bbed452337.jpg
https://ria.ru/20200811/1575646642.html
Не хотелось бы быть ни на стороне Ефремова, ни на стороне родственников погибшего в аварии, а хотелось бы закрыть чудо автопрома, которое оказалось слабее яичной скорлупы под ударом другой автомобильной техники, из которой даже не поцарапанный вышел Ефремов. Не судите меня строго. Должен же быть критерий безопасности транспорта, рассчитанный на такой аварийный исход.
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Резко бросил
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_b182912ef30d1e87e91e79bbed452337.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

15:32 11.08.2020 (обновлено: 15:55 11.08.2020)
711887
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", - сказал собеседник агентства.
Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.
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693065410984445
Обсудить 378
Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не хотелось бы быть ни на стороне Ефремова, ни на стороне родственников погибшего в аварии, а хотелось бы закрыть чудо автопрома, которое оказалось слабее яичной скорлупы под ударом другой автомобильной техники, из которой даже не поцарапанный вышел Ефремов. Не судите меня строго. Должен же быть критерий безопасности транспорта, рассчитанный на такой аварийный исход.
11 августа, 15:50
Natalia Bikowa
39105636409
Резко бросил
11 августа, 15:36
Ваня Петров
4169814022
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