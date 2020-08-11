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Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Президент США Дональд Трамп назвал ложью заявления своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту России Владимиру... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:18
джон болтон
дональд трамп
владимир путин
афганистан
иран
сша
в мире
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Американская помойка, похлеще всех остальных......
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Я помню, когда Обама ушёл в отставку в интервью говорил, что на Путина можно положиться, если что пообещал, то обязательно сделает.
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афганистан
иран
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
джон болтон, дональд трамп, владимир путин, афганистан, иран, сша, в мире

Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке

15:29 11.08.2020 (обновлено: 16:18 11.08.2020)
34774
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ложью заявления своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем разведке США.
"Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве, <…> часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю (президенту. — Прим. ред.) России Владимиру Путину больше, чем тем, кто (работает. — Прим. ред.) в наших разведывательных агентствах. В то время как это, конечно, неправда", — написал американский лидер в Twitter.
В июле Болтон рассказал о гневе Трампа, когда тот получал доклады разведки, связанные с Россией. Он также добавил, что согласен с другими бывшими чиновниками, которые заявляют, что президент не хотел слышать негативную информацию о Путине. По словам Болтона, "все понимали характер деятельности России, возможно, кроме президента".
Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего его уволили. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах на политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
21 июля, 19:40
Зариф заявил, что Иран никогда не воспринимал всерьез заявления Болтона
1725051261319
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Джон БолтонДональд ТрампВладимир ПутинАфганистанИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Американская помойка, похлеще всех остальных......
11 августа, 16:35
Арсений Новиков
87110101
Я помню, когда Обама ушёл в отставку в интервью говорил, что на Путина можно положиться, если что пообещал, то обязательно сделает.
11 августа, 17:19
DDialint62
1640000
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