Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ложью заявления своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем разведке США.
"Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве, <…> часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю (президенту. — Прим. ред.) России Владимиру Путину больше, чем тем, кто (работает. — Прим. ред.) в наших разведывательных агентствах. В то время как это, конечно, неправда", — написал американский лидер в Twitter.
В июле Болтон рассказал о гневе Трампа, когда тот получал доклады разведки, связанные с Россией. Он также добавил, что согласен с другими бывшими чиновниками, которые заявляют, что президент не хотел слышать негативную информацию о Путине. По словам Болтона, "все понимали характер деятельности России, возможно, кроме президента".
Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего его уволили. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах на политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.