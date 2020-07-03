Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать доклады разведки о России

"Я думаю, что у меня достаточно шрамов от упоминаний о России, о чем он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон в интервью телеканалу CNN

Он добавил, что согласен с другими бывшими чиновниками, которые заявляют, что Трамп не хотел слышать негативную информацию, касающуюся президента России Владимира Путина . По словам Болтона, "все понимали характер деятельности России, возможно, кроме президента".

"Велось много работы, как вы и могли ожидать, и мы просто пытались информировать президента, пытались узнать его реакцию. Предпринимались шаги - я думаю, это важно - чтобы справиться с угрозами России, но обычно в это время президент ворчал и все время выражал недовольство", - добавил Болтон.

На вопрос о том, говорил ли он Трампу о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане или слышал ли он ранее о том, что сообщила газета New York Times, Болтон заявил, что "не будет говорить о секретной информации".

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.