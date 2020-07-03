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Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать доклады разведки о России
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что испытал на себе гнев Дональда Трампа, когда тот получал доклады разведки, связанные с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:01
дональд трамп
министерство обороны сша
владимир путин
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, министерство обороны сша, владимир путин, сша, в мире

Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать доклады разведки о России

09:01 03.07.2020
536
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что испытал на себе гнев Дональда Трампа, когда тот получал доклады разведки, связанные с Россией.
"Я думаю, что у меня достаточно шрамов от упоминаний о России, о чем он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон в интервью телеканалу CNN.
Он добавил, что согласен с другими бывшими чиновниками, которые заявляют, что Трамп не хотел слышать негативную информацию, касающуюся президента России Владимира Путина. По словам Болтона, "все понимали характер деятельности России, возможно, кроме президента".
"Велось много работы, как вы и могли ожидать, и мы просто пытались информировать президента, пытались узнать его реакцию. Предпринимались шаги - я думаю, это важно - чтобы справиться с угрозами России, но обычно в это время президент ворчал и все время выражал недовольство", - добавил Болтон.
На вопрос о том, говорил ли он Трампу о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане или слышал ли он ранее о том, что сообщила газета New York Times, Болтон заявил, что "не будет говорить о секретной информации".
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Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
051003
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАВладимир ПутинСШАВ мире
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