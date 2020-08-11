https://ria.ru/20200811/1575647032.html
Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию
Российские авиакомпании сообщили, что на рейсах в Турцию появятся новые ограничения по провозу ручной клади. Кроме того, некоторые перевозчики отказались от... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T16:26
2020-08-11T21:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, анталья (провинция), новости - туризм, москва, турция, ростов-на-дону, санкт-петербург
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Российские авиакомпании сообщили, что на рейсах в Турцию появятся новые ограничения по провозу ручной клади. Кроме того, некоторые перевозчики отказались от бортпитания, сообщает
АТОР.
Отмечается, что на этот шаг перевозчики пошли по требованию турецких властей. Теперь провозить в салоне можно будет только женские сумочки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков/сумок и детских сумок, сувениры из коммерческих зон аэропорта, ювелирные изделия.
Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.
Один из туроператоров также заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией для минимизации контактов с бортпроводниками на чартерных рейсах в Анталью не будут давать еду. Пассажирам будет раздавать только воду.
"Норма провоза багажа сохраняется без изменений", — сообщили в пресс-службе компании.
Однако, подчеркивают очевидцы, иногда сотрудники авиакомпаний не пропускают только крупногабаритную ручную кладь, а спортивные рюкзаки все же иногда допустимы — но кому как повезет.
Наблюдатели уточняют, что российская сторона внимательно следит за соблюдением новых норм, и удастся ли пройти на борт с рюкзаком — вопрос удачи и конкретного случая. Рекомендуется по возможности приходить на регистрацию уже с разрешенными вариантами ручной клади.
Что касается контроля в Турции, очевидцы отмечают, что никто на границе и таможне не обращает никакого внимания на габариты ручной клади прибывших пассажиров.