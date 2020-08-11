Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские авиакомпании сообщили, что на рейсах в Турцию появятся новые ограничения по провозу ручной клади. Кроме того, некоторые перевозчики отказались от бортпитания, Российские авиакомпании сообщили, что на рейсах в Турцию появятся новые ограничения по провозу ручной клади. Кроме того, некоторые перевозчики отказались от бортпитания, сообщает АТОР.

Отмечается, что на этот шаг перевозчики пошли по требованию турецких властей. Теперь провозить в салоне можно будет только женские сумочки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков/сумок и детских сумок, сувениры из коммерческих зон аэропорта, ювелирные изделия.

Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.

Один из туроператоров также заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией для минимизации контактов с бортпроводниками на чартерных рейсах в Анталью не будут давать еду. Пассажирам будет раздавать только воду.

"Норма провоза багажа сохраняется без изменений", — сообщили в пресс-службе компании.

Однако, подчеркивают очевидцы, иногда сотрудники авиакомпаний не пропускают только крупногабаритную ручную кладь, а спортивные рюкзаки все же иногда допустимы — но кому как повезет.

Наблюдатели уточняют, что российская сторона внимательно следит за соблюдением новых норм, и удастся ли пройти на борт с рюкзаком — вопрос удачи и конкретного случая. Рекомендуется по возможности приходить на регистрацию уже с разрешенными вариантами ручной клади.