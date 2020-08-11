Ульяновские медики, работающие с COVID, бесплатно отдохнули в санаториях

Социальный проект "Спасибо медикам" запущен в Ульяновской области в мае 2020 года. В рамках проекта были разработаны программы реабилитации медработников в санаториях, организованы туристические поездки выходного дня и концертные программы на территориях медицинских организаций. Пройти курс могут медицинские работники, переболевшие COVID-19, а также находившиеся в контакте с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.