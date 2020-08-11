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Ульяновские медики, работающие с COVID, бесплатно отдохнули в санаториях
В рамках проекта "Спасибо медикам" уже 370 медработников Ульяновской области и 130 членов их семей бесплатно отдохнули в здравницах региона, сообщили РИА... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:33
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
коронавирус в россии
здоровье - общество
ульяновская область
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , коронавирус в россии, здоровье - общество, ульяновская область

Ульяновские медики, работающие с COVID, бесплатно отдохнули в санаториях

15:20 11.08.2020 (обновлено: 15:33 11.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В рамках проекта "Спасибо медикам" уже 370 медработников Ульяновской области и 130 членов их семей бесплатно отдохнули в здравницах региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Социальный проект "Спасибо медикам" запущен в Ульяновской области в мае 2020 года. В рамках проекта были разработаны программы реабилитации медработников в санаториях, организованы туристические поездки выходного дня и концертные программы на территориях медицинских организаций. Пройти курс могут медицинские работники, переболевшие COVID-19, а также находившиеся в контакте с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
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"На сегодняшний день 370 медиков и свыше 130 членов их семей отдохнули в санаториях региона, 390 медицинских работников приняли участие в экскурсиях по Ульяновской области. Всего программой планируется оздоровить более 900 медработников", - сказали РИА Новости в пресс-службе губернатора главы региона.
Как отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", проект финансируется за счет резервного фонда регионального бюджета. "Мы не должны забывать о самих медиках, о них тоже нужно заботиться. Поэтому мы запустили такой проект", - сказал РИА Новости Морозов.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнёром форума.
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