В Ульяновской области запустят проект "Навигатор общественного здоровья"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пилотный проект "Навигатор общественного здоровья", направленный на снижение смертности и укрепление здоровья, запустят в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
"Мы хотим изучить и внедрить у себя уникальный проект "Навигатор общественного здоровья". Сегодня мы подпишем соглашение с АНО "Институт научно-общественной экспертизы". Это будет еще один очень весомый шаг вперед для достижения той цели, которую мы перед собой поставили", - сказал Морозов в ходе всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".
В рамках проекта планируется на основе расчета индекса "потерянных лет потенциальной жизни" сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья в пилотных регионах и муниципалитетах.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.