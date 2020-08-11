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В Ульяновской области запустят проект "Навигатор общественного здоровья"
Пилотный проект "Навигатор общественного здоровья", направленный на снижение смертности и укрепление здоровья, запустят в Ульяновской области, сообщил... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:32
сергей морозов (политик)
ульяновская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645410_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_964b4e85b20e2b249450259dedbf676a.jpg
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РИА Новости
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60
сергей морозов (политик), ульяновская область

В Ульяновской области запустят проект "Навигатор общественного здоровья"

15:18 11.08.2020 (обновлено: 15:32 11.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пилотный проект "Навигатор общественного здоровья", направленный на снижение смертности и укрепление здоровья, запустят в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
"Мы хотим изучить и внедрить у себя уникальный проект "Навигатор общественного здоровья". Сегодня мы подпишем соглашение с АНО "Институт научно-общественной экспертизы". Это будет еще один очень весомый шаг вперед для достижения той цели, которую мы перед собой поставили", - сказал Морозов в ходе всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".
В рамках проекта планируется на основе расчета индекса "потерянных лет потенциальной жизни" сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья в пилотных регионах и муниципалитетах.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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Сергей Морозов (политик)Ульяновская область
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