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Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом
Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:31
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
коронавирус в россии
здоровье - общество
саратовская область
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РИА Новости
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , коронавирус в россии, здоровье - общество, саратовская область

Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

15:12 11.08.2020 (обновлено: 15:31 11.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
"В условиях пандемии COVID-19 наибольшую нагрузку приняли на себя медицинские работники. Беспрецедентную благотворительную помощь медработникам в Саратовской области оказали представители социально ответственного бизнеса региона, парламентарии, учебные заведения, общественные организации и неравнодушные граждане", - говорится в сообщении.
"В учреждения здравоохранения региона на благотворительные средства было закуплено... оборудование для ПЦР-лабораторий, аппараты ИВЛ, ЭКГ, функциональные кровати. Это лишь малая часть той огромной помощи, которую оказывают все неравнодушные саратовским медработникам в период коронавируса", - подчеркнули в минздраве.
Также на стендах Саратовской области представлена информация о реализации нацпроекта "Здравоохранение", в рамках которого региону в 2020-2024 годах предусмотрено 15,4 миллиарда рублей.
"Среди наиболее масштабных проектов, реализуемых в регионе... - строительство онкологического центра в городе Саратове, областного противотуберкулезного диспансера, инфекционной больницы, поликлиник, замена фельдшерско-акушерских пунктов в селах и поселках области с численностью населения свыше 100 человек, закупка мобильных медико-диагностических комплексов, продолжится приобретение инновационного "тяжелого" диагностического оборудования", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия во вторник посетил саратовскую экспозицию и вручил делегатам региона благодарность за вклад в оздоровление населения.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
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Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСаратовская область
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