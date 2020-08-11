Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

"В условиях пандемии COVID-19 наибольшую нагрузку приняли на себя медицинские работники. Беспрецедентную благотворительную помощь медработникам в Саратовской области оказали представители социально ответственного бизнеса региона, парламентарии, учебные заведения, общественные организации и неравнодушные граждане", - говорится в сообщении.

"В учреждения здравоохранения региона на благотворительные средства было закуплено... оборудование для ПЦР-лабораторий, аппараты ИВЛ, ЭКГ, функциональные кровати. Это лишь малая часть той огромной помощи, которую оказывают все неравнодушные саратовским медработникам в период коронавируса", - подчеркнули в минздраве.