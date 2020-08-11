Эксперты рассказали, как Telegram обходит блокировки в Белоруссии

"Эти инструменты уже доказали свою эффективность при блокировках в России. Очевидно, они должны быть точно так же полезны при блокировках в других странах, в том числе Белоруссии. Но они особенно эффективны в том случае, если блокируется не весь интернет, а лишь сам мессенджер", - считает Зыков.