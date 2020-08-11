Эксперты рассказали, как Telegram обходит блокировки в Белоруссии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram обходит блокировки в Белоруссии по той же схеме, что и в период ограничений доступа к нему в России, например, маскирует свой трафик под другой, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в ходе президентских выборов 9 августа, продолжаются третий день подряд. В частности, из-за плохой связи не всегда грузятся сайты, в том числе государственных органов, не работают поисковые системы и YouTube, также сбоят мессенджеры. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей. В понедельник основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет.
"Эти инструменты уже доказали свою эффективность при блокировках в России. Очевидно, они должны быть точно так же полезны при блокировках в других странах, в том числе Белоруссии. Но они особенно эффективны в том случае, если блокируется не весь интернет, а лишь сам мессенджер", - считает Зыков.
"О каких инструментах идет речь: Telegram маскирует свой трафик под другой полезный. То есть когда смотришь на этот трафик со стороны операторов, то кажется, что передается информация, например, от антивируса. Плюс, конечно, можно настроить встроенные прокси-сервера от сторонних разработчиков. Таких было много в России, во время блокировок мессенджера", - добавил он.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать. В июне этого года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым) готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, если доступ в интернет будет отсутствовать совсем, то и доступ к мессенджеру получить можно будет, только используя специальные технические средства. "Если же определенные сегменты интернета останутся работать для поддержки работы субъектов хозяйственной деятельности, то и Telegram найдет возможность оставаться онлайн и оказывать привычные услуги связи пользователям", - считает он.
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин считает, что мессенджер найдет доступ быть всегда доступным для пользователей. "Уверен, что в итоге это будет ключевое требования для любого мессенджера в будущем. А сейчас стоит посмотреть, насколько Telegram будет полезнее других информационных сайтов и насколько он сможет прирасти белорусской аудиторией", - подытожил эксперт.