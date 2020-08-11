Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575645271.html
Эксперты рассказали, как Telegram обходит блокировки в Белоруссии
Мессенджер Telegram обходит блокировки в Белоруссии по той же схеме, что и в период ограничений доступа к нему в России, например, маскирует свой трафик под... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:04
протесты в белоруссии
арсений щельцин
telegram (приложение)
александр лукашенко
павел дуров
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0bbca0afa6f0e8f47a2650b33b56834.jpg
https://ria.ru/20200810/1575587441.html
https://ria.ru/20200810/1575613515.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0bbca0afa6f0e8f47a2650b33b56834.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_a41f4b83856d0cf2676e28a64beceb31.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_a2b5a2bc444550e111a8c0912b01aaa8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений щельцин, telegram (приложение), александр лукашенко, павел дуров, белоруссия, в мире

Эксперты рассказали, как Telegram обходит блокировки в Белоруссии

15:04 11.08.2020
1842
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram обходит блокировки в Белоруссии по той же схеме, что и в период ограничений доступа к нему в России, например, маскирует свой трафик под другой, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в ходе президентских выборов 9 августа, продолжаются третий день подряд. В частности, из-за плохой связи не всегда грузятся сайты, в том числе государственных органов, не работают поисковые системы и YouTube, также сбоят мессенджеры. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей. В понедельник основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 13:36Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы
"Эти инструменты уже доказали свою эффективность при блокировках в России. Очевидно, они должны быть точно так же полезны при блокировках в других странах, в том числе Белоруссии. Но они особенно эффективны в том случае, если блокируется не весь интернет, а лишь сам мессенджер", - считает Зыков.
"О каких инструментах идет речь: Telegram маскирует свой трафик под другой полезный. То есть когда смотришь на этот трафик со стороны операторов, то кажется, что передается информация, например, от антивируса. Плюс, конечно, можно настроить встроенные прокси-сервера от сторонних разработчиков. Таких было много в России, во время блокировок мессенджера", - добавил он.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать. В июне этого года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым) готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, если доступ в интернет будет отсутствовать совсем, то и доступ к мессенджеру получить можно будет, только используя специальные технические средства. "Если же определенные сегменты интернета останутся работать для поддержки работы субъектов хозяйственной деятельности, то и Telegram найдет возможность оставаться онлайн и оказывать привычные услуги связи пользователям", - считает он.
Протесты в Минске. 10.08.2020
10 августа, 23:20Протесты в Белоруссии
Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин считает, что мессенджер найдет доступ быть всегда доступным для пользователей. "Уверен, что в итоге это будет ключевое требования для любого мессенджера в будущем. А сейчас стоит посмотреть, насколько Telegram будет полезнее других информационных сайтов и насколько он сможет прирасти белорусской аудиторией", - подытожил эксперт.
11132049
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииАрсений ЩельцинTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоПавел ДуровБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
В Белоруссии оппозиция создаст "комитет государственного спасения"
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Соратники Тихановской заявили о давлении на нее
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало потребовал признать Тихановскую главой Белоруссии
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Четверо задержанных в Белоруссии журналистов покинули посольство в Минске
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Штаб Тихановской призвал белорусов к защите голосов законными способами
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев
Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Питалева вышлют из Белоруссии
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске.
Цепкало заявил, что его жена снова покинула Минск
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
Парламент Белоруссии выступил с заявлением по протестам
Светлана Тихановская на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Минске, 10 августа 2020
Цепкало подтвердил, что с Тихановской пока нет связи
Светлана Тихановская
Цепкало заявил, что на Тихановскую оказали давление
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Первая в мире вакцина от коронавируса
Глава РФПИ объяснил работу вакцины от COVID-19 на примере такси
Украинский шоколад Рошен, архивное фото
Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Сообщение о "минировании" в хабаровском аэропорту оказалось ложным
06:08Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
Лента новостейМолния