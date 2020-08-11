Четверо задержанных в Белоруссии журналистов покинули посольство в Минске

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Четыре задержанных в Белоруссии российских журналиста покинули территорию посольства РФ в Минске в сопровождении дипломата и направились к границе России, передает корреспондент РИА Новости.
"Во взаимодействии посольства Российской Федерации и МВД Республики Беларусь при личном участии министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева четыре российских журналиста были переданы сотрудникам посольства и благополучно уехали домой", - сообщили в российском дипмиссии в Минске.
В посольстве добавили, что они выехали в направлении России в сопровождении сотрудника дипмиссии.
Также главред Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что до России их повезут на дипмашине. Аналогичную информацию в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент RT Константин Придыбайло.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.