Четверо задержанных в Белоруссии журналистов покинули посольство в Минске

Участники акции протеста в Минске после президентских выборов

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Четыре задержанных в Белоруссии российских журналиста покинули территорию посольства РФ в Минске в сопровождении дипломата и направились к границе России, передает корреспондент РИА Новости.

"Во взаимодействии посольства Российской Федерации и МВД Республики Беларусь при личном участии министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева четыре российских журналиста были переданы сотрудникам посольства и благополучно уехали домой", - сообщили в российском дипмиссии в Минске.

В посольстве добавили, что они выехали в направлении России в сопровождении сотрудника дипмиссии.

Также главред Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что до России их повезут на дипмашине. Аналогичную информацию в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент RT Константин Придыбайло.

"Семён, Антон, Влад, Дима - выехали в России из посольства Беларуси", - написал Придыбайло.

Эту информацию подтвердила Сивкова.

"Их на дипмашине до России везут, там на свою пересаживаются и в Москву едут", - уточнила Сивкова.

Данные о том, когда журналисты прибудут в столицу, уточняются.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии : сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста Семена Пегова и его оператора.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии