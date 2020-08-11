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Глава РФПИ объяснил работу вакцины от COVID-19 на примере такси
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил принцип работы российской вакцины от коронавируса, сравнив ее с поездкой пассажира на... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
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коронавирус в россии, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, москва, общество

Глава РФПИ объяснил работу вакцины от COVID-19 на примере такси

15:02 11.08.2020 (обновлено: 15:04 11.08.2020)
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© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий КуракинПервая в мире вакцина от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса
© Фото : пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил принцип работы российской вакцины от коронавируса, сравнив ее с поездкой пассажира на такси.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".
Первая в мире вакцина от коронавируса
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"Уникальность вакцины производства Института им Гамалеи заключается в использовании сразу двух аденовирусных векторов для доставки генетического материала коронавируса в наш организм. Вектор – это обычный вирус легкой простуды, который видоизменили так, чтобы он не мог размножаться и был безвреден для человека", - отметил Дмитриев на пресс-конференции.
"То есть, с помощью одного безопасного вируса мы, словно на такси, доставляем в организм частицы шипа коронавируса. Наш организм работает так, что иммунитет вырабатывается как против такси, так и против его пассажира, и в следующий раз организм может уже и не пропустить внутрь такое такси. Именно поэтому мы используем второе такси – другой аденовирусный вектор, который "обманывает" наше тело и повторно доставляет в организм необходимый материал", - объяснил он.
Таким образом, заключил глава фонда, вырабатываемый иммунный ответ организма становится сильным и долгосрочным, надежно защищая вакцинированного от заражений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоМоскваОбщество
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