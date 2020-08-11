https://ria.ru/20200811/1575645008.html
Глава РФПИ объяснил работу вакцины от COVID-19 на примере такси
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил принцип работы российской вакцины от коронавируса, сравнив ее с поездкой пассажира на... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:02
2020-08-11T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_4115710161e7ce29117110a6b50d9213.jpg
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://ria.ru/20200811/1575640998.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_4115710161e7ce29117110a6b50d9213.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_378b4251b87d6ab8510be96338a15552.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575634107_280:0:1000:720_1400x0_80_0_0_d95473e688f325865d227c6a70eb86f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, москва, общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
) Кирилл Дмитриев
объяснил принцип работы российской вакцины от коронавируса, сравнив ее с поездкой пассажира на такси.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения Михаил Мурашко
заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".
"Уникальность вакцины производства Института им Гамалеи заключается в использовании сразу двух аденовирусных векторов для доставки генетического материала коронавируса в наш организм. Вектор – это обычный вирус легкой простуды, который видоизменили так, чтобы он не мог размножаться и был безвреден для человека", - отметил Дмитриев на пресс-конференции.
"То есть, с помощью одного безопасного вируса мы, словно на такси, доставляем в организм частицы шипа коронавируса. Наш организм работает так, что иммунитет вырабатывается как против такси, так и против его пассажира, и в следующий раз организм может уже и не пропустить внутрь такое такси. Именно поэтому мы используем второе такси – другой аденовирусный вектор, который "обманывает" наше тело и повторно доставляет в организм необходимый материал", - объяснил он.
Таким образом, заключил глава фонда, вырабатываемый иммунный ответ организма становится сильным и долгосрочным, надежно защищая вакцинированного от заражений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.