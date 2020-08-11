Глава РФПИ объяснил работу вакцины от COVID-19 на примере такси

"Уникальность вакцины производства Института им Гамалеи заключается в использовании сразу двух аденовирусных векторов для доставки генетического материала коронавируса в наш организм. Вектор – это обычный вирус легкой простуды, который видоизменили так, чтобы он не мог размножаться и был безвреден для человека", - отметил Дмитриев на пресс-конференции.

"То есть, с помощью одного безопасного вируса мы, словно на такси, доставляем в организм частицы шипа коронавируса. Наш организм работает так, что иммунитет вырабатывается как против такси, так и против его пассажира, и в следующий раз организм может уже и не пропустить внутрь такое такси. Именно поэтому мы используем второе такси – другой аденовирусный вектор, который "обманывает" наше тело и повторно доставляет в организм необходимый материал", - объяснил он.