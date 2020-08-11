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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575644219.html
Кадры "забастовки" на заводе в Белоруссии оказались фейком
Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают штатно, публикации о забастовках рабочих не соответствуют действительности, заявил РИА РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:50
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Кадры "забастовки" на заводе в Белоруссии оказались фейком

14:50 11.08.2020
814
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают штатно, публикации о забастовках рабочих не соответствуют действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь промышленного комплекса Александр Тищенко.
Ранее в Telegram-каналах появились кадры, на которых якобы протестовали рабочие одного из заводов. Журналисты писали, что два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот" присоединились к забастовке, которую оппозиционеры призвали организовать в знак протеста против итогов выборов президента Белоруссии.
"Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное", - отметил Тищенко.
Замдиректора Минского электромеханического завода имени Козлова завода Валерий Щербо, в свою очередь, рассказал Sputnik Беларусь, что некоторые сотрудники возмущались тем, что накануне "кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы".
Светлана Тихановская
8 августа, 11:10
"Несчастная девчонка": домохозяйка в борьбе за пост президента Белоруссии
"Но сейчас, вроде, все успокоились и пошли по рабочим местам", - отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что с рабочими удалось найти общий язык, а как быть дальше будет решать генеральный директор вместе с профсоюзными активистами.

Протесты в Белоруссии

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09 процента. При этом в штабе последней не признали результаты. Сама кандидат подала жалобу в ЦИК.
Последние пару дней в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие строили баррикады и отказывались расходиться, для их разгона силовики использовали водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах.
"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
© AP Photo

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

Сотрудники правоохранительных органов проходят мимо здания с надписью Лукашенко уходи! во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AP Photo / Sergei Grits

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Раненный мужчина после столкновений с полицией на протесте в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Там же звучали выстрелы.

Сотрудник правоохранительных органов с протестующими женщинами во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующих вытеснили во дворы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

За событиями наблюдало большое число людей.

Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

Люди на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь, 11 августа 2020
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беспорядки завершились поздно ночью.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

"Приняла тяжелое решение"

Сама Тихановская участвовать в протестах отказалась. Более того, она призвала сторонников соблюдать законы.
" Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала она в видеообращении.
Позже стало известно, что кандидат покинула страну. Она рассказала, что уехала к детям.
"Я приняла очень тяжелое для себя решение. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально", — заявила она, отметив, что это был ее самостоятельный выбор, на который не повлияли ни друзья, ни родные, ни соратники.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
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