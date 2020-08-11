Кадры "забастовки" на заводе в Белоруссии оказались фейком

Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Предприятия белорусского государственного концерна " Предприятия белорусского государственного концерна " Белнефтехим " работают штатно, публикации о забастовках рабочих не соответствуют действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь промышленного комплекса Александр Тищенко.

Ранее в Telegram -каналах появились кадры, на которых якобы протестовали рабочие одного из заводов. Журналисты писали, что два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот" присоединились к забастовке, которую оппозиционеры призвали организовать в знак протеста против итогов выборов президента Белоруссии

"Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное", - отметил Тищенко.

Замдиректора Минского электромеханического завода имени Козлова завода Валерий Щербо, в свою очередь, рассказал Sputnik Беларусь , что некоторые сотрудники возмущались тем, что накануне "кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы".

"Но сейчас, вроде, все успокоились и пошли по рабочим местам", - отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что с рабочими удалось найти общий язык, а как быть дальше будет решать генеральный директор вместе с профсоюзными активистами.

Протесты в Белоруссии

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09 процента. При этом в штабе последней не признали результаты. Сама кандидат подала жалобу в ЦИК.

Последние пару дней в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие строили баррикады и отказывались расходиться, для их разгона силовики использовали водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в Минске , там один человек погиб, многие находятся в больницах.

"Приняла тяжелое решение"

Сама Тихановская участвовать в протестах отказалась. Более того, она призвала сторонников соблюдать законы.

" Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала она в видеообращении.

Позже стало известно, что кандидат покинула страну. Она рассказала, что уехала к детям.