Кадры "забастовки" на заводе в Белоруссии оказались фейком

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают штатно, публикации о забастовках рабочих не соответствуют действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь промышленного комплекса Александр Тищенко.
Ранее в Telegram-каналах появились кадры, на которых якобы протестовали рабочие одного из заводов. Журналисты писали, что два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот" присоединились к забастовке, которую оппозиционеры призвали организовать в знак протеста против итогов выборов президента Белоруссии.
"Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное", - отметил Тищенко.
Замдиректора Минского электромеханического завода имени Козлова завода Валерий Щербо, в свою очередь, рассказал Sputnik Беларусь, что некоторые сотрудники возмущались тем, что накануне "кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы".
"Но сейчас, вроде, все успокоились и пошли по рабочим местам", - отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что с рабочими удалось найти общий язык, а как быть дальше будет решать генеральный директор вместе с профсоюзными активистами.
Протесты в Белоруссии
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09 процента. При этом в штабе последней не признали результаты. Сама кандидат подала жалобу в ЦИК.
Последние пару дней в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие строили баррикады и отказывались расходиться, для их разгона силовики использовали водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах.
Сама Тихановская участвовать в протестах отказалась. Более того, она призвала сторонников соблюдать законы.
" Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала она в видеообращении.
Позже стало известно, что кандидат покинула страну. Она рассказала, что уехала к детям.
"Я приняла очень тяжелое для себя решение. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально", — заявила она, отметив, что это был ее самостоятельный выбор, на который не повлияли ни друзья, ни родные, ни соратники.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.