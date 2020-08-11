СЖР не знает причин задержания российских журналистов в Белоруссии

"К сожалению, мы находимся в ситуации, когда можно выдвигать любые предположения относительно того, с чем именно связаны такие необоснованные и жестокие задержания наших журналистов. И, безусловно, этот вопрос не должен сниматься с повестки. К этому вопросу мы должны апеллировать и сейчас, и к этому вопросу мы обязаны вернуться потом, когда, мы очень надеемся, эта волна стихнет", - рассказал Шафир, уточнив, что пока точных предположений по этому поводу нет.