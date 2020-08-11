СЖР не знает причин задержания российских журналистов в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У Союза журналистов России нет предположений о том, с чем могут быть связаны многочисленные и жестокие задержания российских журналистов в Белоруссии, сообщил РИА Новости секретарь СЖРТимур Шафир.
"К сожалению, мы находимся в ситуации, когда можно выдвигать любые предположения относительно того, с чем именно связаны такие необоснованные и жестокие задержания наших журналистов. И, безусловно, этот вопрос не должен сниматься с повестки. К этому вопросу мы должны апеллировать и сейчас, и к этому вопросу мы обязаны вернуться потом, когда, мы очень надеемся, эта волна стихнет", - рассказал Шафир, уточнив, что пока точных предположений по этому поводу нет.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко, к которым во время задержания к применяли физическую силу, в понедельник отпустили. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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