https://ria.ru/20200811/1575640998.html
Жириновский готов первым привиться от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов одним из первых сделать прививку от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:58
2020-08-11T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лдпр
владимир жириновский
общество
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https://ria.ru/20200811/1575637101.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, общество