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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575640998.html
Жириновский готов первым привиться от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов одним из первых сделать прививку от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лдпр
владимир жириновский
общество
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584466_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_3aaff17bcfc488be6ab599e469d05de4.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский готов первым привиться от коронавируса

13:58 11.08.2020 (обновлено: 14:19 11.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов одним из первых сделать прививку от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Первая в мире вакцина от коронавируса
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"Владимир Вольфович готов быть в числе первых, кто сделает прививку от коронавируса. Это единственное надежное средство, чтобы обезопасить организм в условиях пандемии", - напомнили в пресс-службе фракции.

Лидер ЛДПР уже неоднократно говорил, что он и члены партии должны одними из первых получить образцы вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
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