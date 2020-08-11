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https://ria.ru/20200811/1575638580.html
Истории фестиваля Koktebel Jazz Party прозвучат на Радио JAZZ 89.1 FM
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party и его партнер, Радио JAZZ 89.1 FM, запустили серию совместных еженедельных программ. С 11 августа в эфире... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:28
культура
фестиваль koktebel jazz party
владимир путин
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
фестиваль koktebel jazz party, владимир путин

Истории фестиваля Koktebel Jazz Party прозвучат на Радио JAZZ 89.1 FM

13:28 11.08.2020
64
© РИА НовостиАфиша фестиваля Koktebel Jazz Party
Афиша фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party и его партнер, Радио JAZZ 89.1 FM, запустили серию совместных еженедельных программ. С 11 августа в эфире Радио JAZZ 89.1 FM, а также на его сайте и в мобильном приложении, можно будет узнать обо всем самом интересном, что связано с фестивалем и уникальным местом его проведения – артистическим поселком Коктебель, одном из красивейших мест Крыма.
Программа и именитые музыканты 18-го сезона джаза в Коктебеле, который пройдет с 21 по 23 августа, значение слова "Коктебель" в переводе с тюркского, как лучше подготовиться к посещению Koktebel Jazz Party и распланировать свой маршрут в Коктебель, - об этом и много другом расскажут в программах дикторы Радио JAZZ 89.1 FM.
Программы "Журнал фестиваля Koktebel Jazz Party" идут в эфире 89.1 FM и на сайте с получасовым повтором с 8:30 МСК. Героем одной из первых программ станет арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party, известный российский саксофонист, композитор и аранжировщик Сергей Головня. Сергей расскажет в эфире 13 августа, какие джазовые сюрпризы фестиваль подготовил для публики в день своего открытия, 21 августа.
С середины июля стартовала аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party-2020. Подать заявку можно на сайте фестиваля. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля оперативная информация о его мероприятиях будет распространяться путем sms-сообщений и по e-mail.
Koktebel Jazz Party
6 августа, 13:34
Koktebel Jazz Party и tvzavr составили совместную киноподборку
Билеты на фестиваль Koktebel Jazz Party можно приобрести на сайте фестиваля или заказать по телефону +74956442222.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на сайте ria.ru, лидере Рунета, и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
30 июля, 19:11Культура
Стартовала продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр tvzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
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КультураФестиваль Koktebel Jazz PartyВладимир Путин
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