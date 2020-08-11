Истории фестиваля Koktebel Jazz Party прозвучат на Радио JAZZ 89.1 FM

Программа и именитые музыканты 18-го сезона джаза в Коктебеле, который пройдет с 21 по 23 августа, значение слова "Коктебель" в переводе с тюркского, как лучше подготовиться к посещению Koktebel Jazz Party и распланировать свой маршрут в Коктебель, - об этом и много другом расскажут в программах дикторы Радио JAZZ 89.1 FM.