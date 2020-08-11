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Туроператоры рассказали, когда закончатся места на чартерах в Турцию
Россия открыла авиасообщение с курортами Турции, загрузка первых рейсов была максимальной, но пока еще можно отправиться на отдых в ближайшие выходные, но места РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Туроператоры рассказали, когда закончатся места на чартерах в Турцию

13:58 11.08.2020
4036
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия открыла авиасообщение с курортами Турции, загрузка первых рейсов была максимальной, но пока еще можно отправиться на отдых в ближайшие выходные, но места на рейсах заканчиваются, сообщает АТОР.
По сообщению турецких СМИ, только за первый день полетов в Анталью в курортную провинцию прибыло 70 рейсов из России (51 из Москвы, 10 из Санкт-Петербурга и 9 из Ростова-на-Дону). Они привезли на турецкие курорты около 23 тысяч российских туристов.
По количеству рейсов и трафику пассажиров Россия уже стала лидером. Для сравнения: из Украины в Анталью 10 августа прибыло 20, из Германии – 18, Великобритании – 17.
По информации российских туроператоров, загрузка первых чартеров в Турцию была максимальной. Тем не менее, у всех поклонников турецкого направления есть возможность улететь на отдых уже на этой неделе, свободные места пока есть.
Анна Подгорная, генеральный директор крупного туроператора, считает, что на "раскачку" турецкого направления уйдет неделя, так как туристам нужно оценить ситуацию и окончательно убедиться, что "Турция открыта".
"Cпрос будет динамично расти. Многие туристы ждали Турцию, ждали чартеров, хотели получить больше информации о том, как будет организован прием и обслуживание гостей. Сейчас эта информация появилась, и ее станет еще больше, когда туристы начнут делиться в соцсетях подробностями отдыха в Турции, – говорит эксперт. – Сработает эффект отложенного спроса. Взрывной рост продаж возможен уже в середине августа. Поэтому туристам, которые собираются на отдых в Турцию, стоит поторопиться с бронированием туров и принять решение уже в ближайшие дни".
По информации участников рынка, сейчас в основном бронируют заезды на август и сентябрь, в меньшей степени востребованы туры в октябре и ноябре. Есть отдельные заявки на период Нового года.
Каппадокия
10 августа, 08:00Туризм
Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году
670026
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