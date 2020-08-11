В Белоруссии задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки

Ведомство отмечает, что 10 августа различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях и МВД приняло "необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности".