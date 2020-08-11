Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста

"Белорусы, я призываю вас к <...> соблюдению законов, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала политик в своем втором за сутки видеообращении.